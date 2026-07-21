Moderatorin platzt in TV-Show der Kragen: "Hör auf, sie so zu belabern"

Teneriffa (Spanien) - Nun ist die Bombe endgültig geplatzt. Ein weiterer Blick in Makis (32) Handy lässt Michelle (29) in "Bad Boyfriends" zusammenbrechen. Nachdem Maki keine Einsicht zeigt, muss Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) eingreifen.

Michelle (29) verlässt die Show als Single. © RTL

Kurz zuvor wurde das Paar von den anderen Teilnehmern rausgewählt.

Michelle ist kurz vor dem Auszug zwiegespalten: "Vielleicht brauche ich eine Pause", erklärt sie immer noch unsicher.

Charlotte will sie mit diesem Gefühl nicht gehen lassen und gibt der 29-Jährigen die Chance, ein weiteres Mal in Makis Handy zu schauen.

Der Hauptgewinn in Sachen toxisches Verhalten geriet schon zuvor unter starke Kritik, nachdem er anzüglich mit einer mittlerweile verstorbenen Frau geschrieben hatte.

"Diesen Chat mit der gibt's gar nicht mehr, der ist gelöscht", gibt Maki offen zu. Was dafür noch existiert, ist ein Nachrichtenverlauf mit einer Freundin seiner Instagram-Affäre. Schnell wird klar, dass die Beziehung, die er mit der Frau aufgebaut hat, tiefer gegangen sein muss.

"Ich schwör, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Lass mich in Ruhe", weint Michelle bitterlich, als sie herausfindet, dass die beiden sogar Kosenamen füreinander hatten.

Maki redet unterdessen weiter auf sie ein, erklärt immer wieder, dass es nie zu etwas Körperlichem kam. Nicht nur Michelle wird es daraufhin zu viel. "Hör auf, sie so zu belabern", platzt Charlotte der Kragen.

Offensichtlich scheint er weder das Drama noch die daraus resultierenden Konsequenzen zu verstehen. "Es ging nur vier Wochen", so seine Rechtfertigung.