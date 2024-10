Dramatische Wendung im Superfinale: Klasse aus Sachsen-Anhalt überrascht Zuschauer

Erfurt/Halle (Saale) - Gerade konnten sie sich noch in den Wochenshows gegen ihre Mitstreiter aus Jena durchsetzen und schon steht die 7b der Saaleschule aus Halle im Finale von "Die beste Klasse Deutschlands". Dort stellen sie auch gleich mal ihre drei Gegner gewaltig in den Schatten.

Die 7b aus Halle an der Saale bewarb sich mit einem sympathischen Video für die KiKA-Show. © KiKA/Steffen Becker

Es geht Schlag auf Schlag in dem KiKA-Format. Erst am gestrigen Freitag konnte die siebte Klasse aus Halle in Sachsen-Anhalt ihr Können beweisen und schon ging es am heutigen Samstag mit dem Superfinale weiter.

Es galt den Titel "Beste Klasse Deutschlands" für sich zu gewinnen und dafür taten die Hallenser alles.

Auch wenn die Klasse vorerst im Mittelfeld eine gute Figur machte, wendete sich das Blatt schnell, als sie ihren Verdopplungsjoker sinnvoll einsetzten und kurzerhand mal an allen Gegnern vorbeizogen.

Mit einem gewaltigen Abstand von 163 Punkten galt es diese am Ende im berüchtigten Spiel "The Split" klug zu verteilen. Klar war: Dieses Spiel entscheidet über Sieg und Niederlage.