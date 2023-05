Dreharbeiten sind gestartet: Hier entsteht der neue "Erzgebirgskrimi"

Sie ermitteln wieder im Erzgebirge: Teresa Weißbach (42) als Försterin Saskia Bergelt, Kai Scheve (57) als Kommissar Robert Winkler und Lara Mandoki (33) als Ermittlerin Karina Szabo. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Seit ein paar Tagen laufen rund um Altenberg die Kameras für den Film "Erzgebirgskrimi - Das zweite Opfer", wie das ZDF mitteilte.

Worum geht es in dem Film? "In einem Wald in der Nähe der tschechischen Grenze wird der 24-jährige Timo Barthel, 'dekoriert' mit Waldblumen, auf einem Holzstapel tot aufgefunden. Der gewaltsam Getötete führte einen Club, der Treffpunkt von Jugendlichen beiderseits der Grenze ist", so das ZDF.

Die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 57) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 33) übernehmen wieder die Ermittlungen und werden dabei in gewohnter Weise von Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 42) unterstützt.

Die Försterin ist es auch, die den beiden Ermittlern Kontakt zum "Holzweibel" (Maria Simon, 47) vermittelt. Hat die scheinbar verwirrte Frau etwas mit dem Mord zu tun? Sie gibt jedenfalls zu, den Toten entdeckt und aufgebahrt zu haben.

Außerdem führen die Ermittlungen in die Drogenszene, wobei ein verdeckt ermittelnder Polizist aus Tschechien (Raphael Keric) unter Verdacht gerät, ebenso wie ein Freund (Alessandro Schuster, 21) des Opfers.

Das Drehbuch für den Film schrieb Jürgen Pomorin (70), Regie führt Nachwuchsregisseurin Constanze Knoche (48), die auch schon die Folge: "Erzgebirgskrimi – Der Tote im Burggraben" gedreht hat.

Die Dreharbeiten sollen bis Anfang Juni dauern. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.