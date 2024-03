"Drei gegen Einen": RTL überrascht mit neuer "Show der Champions" - diese Promis sind dabei!

Köln - Spiel-Show-Fans aufgepasst, denn bei RTL flimmert schon bald eine neue Show über die heimischen Bildschirme, die drei Promis vereint, die in dieser Konstellation so auch noch nicht aufgetreten sind!

Elton (52, v.l.n.r.), Jens "Knossi" Knossalla (37) und Tim Mälzer (53) stellen sich in der neuen RTL-Show "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" sportlichen, aber auch skurrilen Herausforderungen. © RTL / Steffen Z Wolff

Am Mittwoch ließ der Kölner Sender die TV-Bombe platzen und kündigte sein neuestes Format "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" an.

Zur besten Sendezeit können die Zuschauer künftig drei prominenten Hauptakteuren dabei zusehen, wie sie sich in Gedächtnisakrobatik üben, zu sportlichen Höchstleistungen hochfahren oder sich skurrilen Herausforderungen stellen.

So treten Star-Koch Tim Mälzer (53), Twitch-Streamer und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (37) und Moderator und TV-Urgestein Elton (52) in jeder Ausgabe im Dreier-Team gegen einen wahren Champion an, darunter Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter.

Kein leichtes Unterfangen, das großes Potenzial für jede Menge Unterhaltung birgt!

Moderiert wird das Show-Spektakel von Laura Wontorra (35), die die prominenten Herren und ihren jeweiligen Gegner durch den Abend führt - doch wie wird die Show ablaufen?