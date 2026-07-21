Dresdner Undercover-Boss mit emotionaler Beichte: "Einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe"
Dresden - In seiner sächsischen Heimat lässt sich Tobias Linge, Head of Retail Süddeutschland und Mitglied der Geschäftsführung von JYSK Deutschland, umstylen. Danach schnuppert er für die Show "Undercover Boss" in einige seiner Filialen rein und macht seiner Mitarbeiterin Jacky (38) ein emotionales Geständnis.
Statt seiner normalen Glatze bekommt Tobias eine blonde Perücke auf den Kopf und außerdem eine Brille auf die Nase gesetzt. Unter dem Decknamen "Michael" wird er dann in verschiedene JYSK-Stores (einst Dänisches Bettenlager) eingeschleust.
Seine erste Station als "Probearbeiter" hat er in der Kleinstadt Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern), wo er von Jacky (38) angelernt wird. Trotz einiger kleiner Problemchen wie langer Wartezeit für die Kundschaft ist "Michael" mehr als zufrieden mit der Dreifachmama.
Und dann steht der wohl spannendste Teil des "Undercover Boss"-Experiments an: das Aufeinandertreffen von Jacky und ihrem Chef. Als würde sie schon ahnen, dass was im Busch ist, ist die 38-Jährige beim Eintreffen total nervös: "Ich hab so ein Magenkribbeln, als wäre ich verliebt!"
Tobias erkennt sie trotzdem erst als "Michael", als er sie direkt darauf hinweist. "Ich glaub, ich weine gleich", fällt Jackys Reaktion sofort emotional aus.
"Undercover Boss" Tobias schwärmt: "Wir brauchen viel, viel mehr Jackys"
Und auch Tobias Linge scheint angesichts des Aufeinandertreffens durchaus angefasst zu sein.
So kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Du bist so ein toller Mensch, du hast eine Positivität, die ist ansteckend. Du bist einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Man spürt das einfach, was du für eine Energie in den Laden reinbringst!"
Es dauert nicht lange, bis bei Jacky die Tränen kullern. "Das ist das tollste Kompliment, das ich je gehört hab. Ich kann das gerade gar nicht in Worte fassen."
Als Belohnung für ihre tolle Arbeit an ihrem Standort spendiert Tobias Jacky und ihrer Familie einen Trip nach Valencia. "Wir brauchen viel, viel mehr Jackys", resümiert er.
Die komplette "Undercover Boss"-Folge seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Montage RTL