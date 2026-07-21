Dresdner Undercover-Boss mit emotionaler Beichte: "Einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe"

Dresden - In seiner sächsischen Heimat lässt sich Tobias Linge, Head of Retail Süddeutschland und Mitglied der Geschäftsführung von JYSK Deutschland, umstylen. Danach schnuppert er für die Show "Undercover Boss" in einige seiner Filialen rein und macht seiner Mitarbeiterin Jacky (38) ein emotionales Geständnis.

JYSK-Mitarbeiterin Jacky (38) wird emotional. © RTL

Statt seiner normalen Glatze bekommt Tobias eine blonde Perücke auf den Kopf und außerdem eine Brille auf die Nase gesetzt. Unter dem Decknamen "Michael" wird er dann in verschiedene JYSK-Stores (einst Dänisches Bettenlager) eingeschleust.

Seine erste Station als "Probearbeiter" hat er in der Kleinstadt Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern), wo er von Jacky (38) angelernt wird. Trotz einiger kleiner Problemchen wie langer Wartezeit für die Kundschaft ist "Michael" mehr als zufrieden mit der Dreifachmama.

Und dann steht der wohl spannendste Teil des "Undercover Boss"-Experiments an: das Aufeinandertreffen von Jacky und ihrem Chef. Als würde sie schon ahnen, dass was im Busch ist, ist die 38-Jährige beim Eintreffen total nervös: "Ich hab so ein Magenkribbeln, als wäre ich verliebt!"

Tobias erkennt sie trotzdem erst als "Michael", als er sie direkt darauf hinweist. "Ich glaub, ich weine gleich", fällt Jackys Reaktion sofort emotional aus.