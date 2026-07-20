Absage von Danger-Dan-Auftritt bei "Die Anstalt": Das sagt ZDF-Chef Himmler

Mainz - ZDF-Intendant Norbert Himmler (55) hat die Ausladung des Rappers Danger Dan (43) aus der Satiresendung "Die Anstalt" verteidigt, zugleich aber Fehler beim Entscheidungsprozess eingeräumt.

ZDF-Intendant Norbert Himmler (55) hat die Ausladung von Danger Dan bei "Die Anstalt" verteidigt, aber auch Fehler in der Kommunikation eingeräumt. © Sören Stache/dpa

"Die Kurzfristigkeit der Ausladung müssen wir uns vorwerfen lassen", erklärte Himmler auf Fragen der "Süddeutschen Zeitung". "Wir hätten früher die Grundsatzfrage stellen müssen, am besten schon vor der eigentlichen Einladung."

Inhaltlich steht der Intendant jedoch zu der Ausladung. Zum Liedtext von Danger Dans "Keine Angst" erklärt er: "Wir haben es hier meiner Ansicht nach unzweifelhaft mit einer Gebrauchsanweisung zum linken, gewaltbereiten Widerstand zu tun, der in 'freundlichen Grüße' an linksextreme, zum Teil rechtskräftig verurteilte Gewalttäter mündet."

Der Rapper Danger Dan sollte mit Starpianist Igor Levit (39) sein neues Lied "Keine Angst" bei der 100. Ausgabe von "Die Anstalt" präsentieren, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt.

Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne. Danger Dan sprach von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Die Macher der Satiresendung kritisierten die Entscheidung als mutlos.