Blutige Demütigung im Dschungel: Kader Loth wegen geheimer Periode bloßgestellt

Während die anderen Camper der weinenden Kader hinterherlaufen, will Giulia ihrer Widersacherin die Erklärung nicht abkaufen: Immerhin sei die 51-Jährige ja bekanntermaßen in den Wechseljahren! "Sie hat ihre Tage nicht", bezichtigt sie die TV-Ikone der Lüge - und reitet sich damit immer tiefer in die Misere. Mit dieser Aktion und angesichts "Queen Kaders" Beliebtheit hat sie sich nämlich an die Spitze der allgemeinen Abschussliste katapultiert.

Kader geht die Luft aus, dann die fassungslose Antwort: "Meine Binde war das! (...) Mein Motiv war, dass niemand meine Binde sehen soll! Es ist so peinlich. Es ist so ein intimes Thema. Sie hat mich bloßgestellt als jemand, der Papier geklaut hat!"

Und dann nimmt das Drama seinen unaufhaltsamen Lauf: Giulia Siegel (49) behauptet vor versammelter Gruppe, Kader nach dem Toilettengang dabei beobachtet zu haben, "etwas" heimlich ins kostbare Papier eingewickelt und in ihre Tasche gesteckt zu haben: "Was war das?"

Dass Kader im Dschungelcamp über ihre schmutzigen Periodenprodukte reden muss, war wohl auch nicht auf ihrer Bingo-Karte. © RTL

Vor allem Thorsten Legat (55) ist nach der Konfrontation der beiden Frauen on fire.

Er geht so weit, dass er Giulia (die er hartnäckig nur noch "Julia" nennt) sogar mit dem Teufel gleichsetzt: "Giulia, schäm dich mal bitte! Das macht man nicht, niveaulos ist das. (...) Diese Frau hat eigentlich zehn Gesichter. Ich schäme mich, dass ich hier diesen Moment mit Giulia Siegel unter einem Dach verbringen muss!"

Giulia sucht schließlich das Gespräch mit Kader.

Wie zu erwarten war, kommen beide aber nicht auf einen Nenner und die 51-Jährige nimmt die Entschuldigung nicht an. "Sie hat einen widerlichen Charakter", so das Fazit der Binden-Versteckerin.

Auch Hanka Rackwitz kommt im Camp an ihre Grenzen und eckt zunehmend bei Elena Miras (32) an, der das ständige Einmischen der 55-Jährigen auf die Nerven geht: "Sie sucht die Konflikte und provoziert, aber man darf ihr nix sagen." Hanka fassungslos im Interview: "Ich schäme mich, hier dabei zu sein. Das ist mir zu asozial."

Und so überrascht es vermutlich nicht viele Menschen, dass sich Hanka am nächsten Morgen ein Herz fasst und mit den Worten "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ihren freiwilligen Exit verkündet. Giulia is not amused, weil sie ihre einzige Verbündete gehen lassen muss: "Ihr kleinen Arschlöcher, ihr seid daran schuld, dass es ihr so geht!"