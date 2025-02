Eskalation im Dschungel-Nachspiel: Lilly Becker schießt scharf gegen Sam Dylan

Lilly Becker (48) ist die diesjährige Dschungelkönigin. © RTL

Denn während des Aufenthalts im australischen Dschungel verbot die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (57) dem Reality-TV-Star mit den Worten "Shut up!" den Mund.

Zu viel für den 34-Jährigen, was er am Dschungel-Telefon auch klarmachte. "So kann sie vielleicht mit ihrem Sohn reden. Aber so muss sie nicht mit mir reden", giftete Sam.

In der Wiedersehensshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" hat der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer gegen die neue Dschungelkönigin nachgelegt.

"Mit Boris Becker hat sie immer so geredet, 'shut up', deshalb ist er vielleicht auch irgendwann geflüchtet, ich weiß es nicht, oder hat sich im Gefängnis vielleicht wohler gefühlt als bei ihr", schießt Sam erneut gegen Lilly.

Und das alles nur, weil er was anderes vorgeschlagen habe. "Die anderen dürfen das, ich nicht."

Die Aussagen der TV-Bekanntheit kommen bei dem niederländischen Model jedoch nicht gut an.