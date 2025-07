Als Armer-Ersatz: DSC holt van der Werff

Alles in Kürze

Amelia van der Werff (23) kommt zum DSC. © DSC

Das kam für alle Beteiligten überraschend.

"Das haben wir so noch nicht erlebt", erklärte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann zur fristlosen Kündigung von Armer: "Für die Umsetzung der Spielerverträge ist das Mitwirken der Spielerinnen für den Beantragungsprozess von Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen erforderlich. Trotz intensiver und wochenlanger Bemühungen ist es nicht gelungen, den Prozess fristgemäß zu starten."

Heißt im Klartext: Der 27-Jährigen fehlt die Arbeitserlaubnis in Deutschland. Und ohne die macht eine Weiterbeschäftigung der Mittelblockerin aus DSC-Sicht keinen Sinn, auch wenn bis zum Trainingsauftakt am 11. August noch mehr als ein Monat Zeit bleibt und die Saison sogar erst in drei Monaten startet.

Reagiert auf die kurzfristig entstandene Kaderlücke haben die Dresdner trotzdem schon. Und sie schließen den Wegfall mit einer Landsfrau der Amerikanerin, die ebenfalls 1,91 Meter misst und auch im Mittelblock zu Hause ist - Amelia van der Werff kommt vom slowakischen Erstligisten Slavia Kooperativ EUBA Bratislava an die Elbe.