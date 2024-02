Bei Dschungel-Nachspiel: Kim Virginia zündet nächste Eskalationsstufe!

Köln - Diese Staffel des Dschungelcamps hatte wirklich alles, was das Fanherz begehrt! Auch im Nachspiel am kommenden Sonntag (20.15 Uhr) sollen sich die Bewohner auf Busch-Zicke Kim Virginia (28) eingeschossen haben.

Kim Virginia (28) sorgte in diesem Jahr für DEN Busch-Zoff der vergangenen Jahre. © RTL

Nach dem Dschungel-Zoff ist auch zurück in der Heimat wieder vor dem Dschungel-Zoff! Und dieser kannte in diesem Jahr nur ein Gesicht: Kim Virginia!

Die machte nämlich auch beim Nachspiel mächtig Dampf und eröffnete das Feuer gegen Ex-Betthupferl Mike Heiter (31). Das berichtet zumindest BILD.

Dass am Ende Sängerin Lucy Diakovska (47) auf den Dschungel-Thron gewählt wurde, gerät dabei schon fast in Vergessenheit. Ganz oben auf der Agenda das Klopf-Gate um den Ex von Elena Miras (31) im Hotel.

Statt sich von seiner Ex zurückzuhalten, soll Mike eines Nachts an die Tür der 28-Jährigen geklopft haben, um mit ihr "etwas zu starten". So lautet zumindest der Lagebericht von Kim Virginia - ihr Gegenüber streitet bis heute alles ab.

Aber auch Mitstreiter Felix von Jascheroff (41), der schon im Camp gegen Kim Virginia geledert hatte, soll sich im Nachspiel auf die Lästerschwester eingeschossen haben.