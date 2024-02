Abbruch, Ekel und Penis im Dschungelcamp-Finale: Lucy setzt sich die Krone auf

Australien - Djamila Rowe (56), Krone ran, aber flott! Die amtierende Titelträgerin des Dschungelcamps musste in der Nacht zu Montag ihr Zepter rausrücken und es an Lucy Diakovska (47) weitergeben. Die Zuschauer verhalfen der "No Angels"-Sängerin letztlich zum Sieg der 17. Staffel samt 100.000 Euro.