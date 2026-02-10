Dschungel-Romanze? Liebesgerüchte um Ariel und Umut
Australien - Mit einer angeblich im Vorfeld geplanten Fake-Lovestory hatten Ariel (22) und Umut Tekin (28) im Dschungelcamp für Aufregung gesorgt. Wird daraus jetzt ein echtes Techtelmechtel?
Zumindest kursieren kurz vor dem Abflug der zwölf Dschungelstars zurück nach Deutschland entsprechende Gerüchte, die der Schweizerin und dem Ravensburger nach ihrem Auszug aus dem prominenten Pritschenlager einen Flirt nachsagen.
Sind sich die ehemaligen Mitbewohner nach ihrem Dschungel-Abenteuer etwa doch nähergekommen?
"Was? Nein", lacht Umut die Liebesgerüchte auf Nachfrage von RTL verschmitzt weg.
Und auch Ariel kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, beteuert aber: "Umut und ich haben ein super Verhältnis, aber das war's."
Trotzdem glaube sie, dass ihr Reality-Kollege "ein bisschen verliebt" sei. "Wo bist du? Ich vermisse dich?", imitiert sie den 28-Jährigen, der zugibt: "Ich mag sie sehr gerne!"
Angebliche Fake-Lovestory sorgte für Streit zwischen Ariel und Umut
Während ihrer gemeinsamen Zeit im Camp hatten die beiden Reality-Stars mit einer gespielten Liebesgeschichte für Aufsehen gesorgt. Im Zuge eines Streits hatte Umut die Blondine beschuldigt, sie habe im Vorfeld des Formats eine Absprache mit ihm treffen wollen, um im Dschungel eine Lovestory zu inszenieren. Ariel stritt die Vorwürfe ab.
Inzwischen scheint der Ärger zwischen den beiden längst verflogen zu sein. Vor ihrem 30-Stunden-Flug in Richtung Heimat sind die Ex-Camper bester Laune und wirken sehr vertraut miteinander.
Ob da mehr in der Luft liegt? Vielleicht kommt es abseits der Kameras ja doch noch zur verspäteten Dschungel-Romanze ...
