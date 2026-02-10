Dschungel-Romanze? Liebesgerüchte um Ariel und Umut

Australien - Mit einer angeblich im Vorfeld geplanten Fake-Lovestory hatten Ariel (22) und Umut Tekin (28) im Dschungelcamp für Aufregung gesorgt. Wird daraus jetzt ein echtes Techtelmechtel?

Sind Ariel (22) und Umut Tekin (28) mehr als nur Freunde? © Fotomontage: RTL

Zumindest kursieren kurz vor dem Abflug der zwölf Dschungelstars zurück nach Deutschland entsprechende Gerüchte, die der Schweizerin und dem Ravensburger nach ihrem Auszug aus dem prominenten Pritschenlager einen Flirt nachsagen.

Sind sich die ehemaligen Mitbewohner nach ihrem Dschungel-Abenteuer etwa doch nähergekommen?

"Was? Nein", lacht Umut die Liebesgerüchte auf Nachfrage von RTL verschmitzt weg.

Und auch Ariel kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, beteuert aber: "Umut und ich haben ein super Verhältnis, aber das war's."

Trotzdem glaube sie, dass ihr Reality-Kollege "ein bisschen verliebt" sei. "Wo bist du? Ich vermisse dich?", imitiert sie den 28-Jährigen, der zugibt: "Ich mag sie sehr gerne!"