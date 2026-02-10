 1.291

Nach Seitenhieb gegen Gil Ofarim: Simone Ballack setzt auf neue Dschungel-Töne

Sowohl im Dschungelcamp als auch nach ihrem Rauswurf äußerte sich Simone Ballack kritisch über Dschungelkönig Gil. Doch plötzlich änderte sich ihre Stimmung.

Von Paulina Sternsdorf

Australien - Sowohl im Dschungelcamp als auch nach ihrem Rauswurf fand Simone Ballack (49) keine positiven Worte gegenüber dem Dschungelkönig Gil Ofarim (43) – im Gegenteil. Doch nach dem großen Wiedersehen hörte es sich plötzlich ganz anders an.

Simone Ballack (49) findet plötzlich milde Worte.
Simone Ballack (49) findet plötzlich milde Worte.  © RTL

Auf Instagram meldete sich Ballack aus dem Baumhaus im Dschungel, dort wird die Abschiedsshow gedreht. "So schaut’s im Baumhaus aus. Es war eine tolle Sendung heute aus dem Baumhaus."

Anschließend schlug sie mildere und versöhnliche Töne an: "Liebe Leute, denkt stets daran. 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' ist eine Fernsehshow und was wäre eine Show ohne verschiedene Meinungen, verschiedene Menschen und verschiedene Sichtweisen."

Aber woher plötzlich die Kehrtwende? Kurz nach ihrem Dschungel-Aus machte Simone bei ihrer Begleitperson Birgit ihrem Ärger über Gil Luft. Auch seine Ex-Frau soll ihn "Manipulator" genannt haben.

Dschungelcamp: Panne bei Telefon-Voting? Zweifel an Dschungel-Sieg von Gil Ofarim, jetzt reagiert RTL
Dschungelcamp Panne bei Telefon-Voting? Zweifel an Dschungel-Sieg von Gil Ofarim, jetzt reagiert RTL

Im Camp machte die 49-Jährige unmissverständlich klar, was sie von einem möglichen Sieg Ofarims hält. Sie fühlte sich "verarscht" und erklärte, sie könne "nicht nachvollziehen", warum Fans für den Sänger angerufen haben.

Gil Ofarim (43) konnte sich trotz Skandal die Krone sichern.
Gil Ofarim (43) konnte sich trotz Skandal die Krone sichern.  © RTL

Fans fordern eine Entschuldigung von Simone an Gil Ofarim

Doch nach Ofarims Sieg ist von all dem Unverständnis nichts mehr zu spüren. "Leben und leben lassen, unterhalten und unterhalten lassen. In diesem Sinne liebe Grüße aus Australien", so schrieb Ballack abschließend auf Instagram.

In dem beigefügten Video ist eine lächelnde Simone zu sehen, die alle Teilnehmer im Baumhaus filmt. Doch in den Kommentaren reagieren viele Fans kritisch auf Simones 180-Grad-Wendung. Zahlreiche Nutzer fordern eine Entschuldigung bei Gil Ofarim. Ob es dazu kommen wird, ließ die 49-Jährige bislang offen.

Titelfoto: Montage: RTL (2)

Mehr zum Thema Dschungelcamp: