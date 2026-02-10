Nach Seitenhieb gegen Gil Ofarim: Simone Ballack setzt auf neue Dschungel-Töne

Australien - Sowohl im Dschungelcamp als auch nach ihrem Rauswurf fand Simone Ballack (49) keine positiven Worte gegenüber dem Dschungelkönig Gil Ofarim (43) – im Gegenteil. Doch nach dem großen Wiedersehen hörte es sich plötzlich ganz anders an.

Simone Ballack (49) findet plötzlich milde Worte. © RTL

Auf Instagram meldete sich Ballack aus dem Baumhaus im Dschungel, dort wird die Abschiedsshow gedreht. "So schaut’s im Baumhaus aus. Es war eine tolle Sendung heute aus dem Baumhaus."

Anschließend schlug sie mildere und versöhnliche Töne an: "Liebe Leute, denkt stets daran. 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' ist eine Fernsehshow und was wäre eine Show ohne verschiedene Meinungen, verschiedene Menschen und verschiedene Sichtweisen."

Aber woher plötzlich die Kehrtwende? Kurz nach ihrem Dschungel-Aus machte Simone bei ihrer Begleitperson Birgit ihrem Ärger über Gil Luft. Auch seine Ex-Frau soll ihn "Manipulator" genannt haben.

Im Camp machte die 49-Jährige unmissverständlich klar, was sie von einem möglichen Sieg Ofarims hält. Sie fühlte sich "verarscht" und erklärte, sie könne "nicht nachvollziehen", warum Fans für den Sänger angerufen haben.