Dschungelcamper gelandet: Auf Gil Ofarim wartet ganz besonderer Mensch

Frankfurt am Main - Dschungelabenteuer endgültig vorbei! Am Mittwochmorgen sind die Teilnehmer von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! " am Frankfurter Flughafen gelandet, TAG24 war für Euch dabei. Vor allem bei König Gil Ofarim (43) war die Freude über eine Person riesengroß.

Sichtlich erleichtert landeten die Dschungelcamper rund um Dschungelkönig Gil Ofarim (43, r.) und Ariel (22) am Mittwochmorgen in Frankfurt. © TAG24

Vor dem Erscheinen der Prominenten stieg die Spannung vor Ort: Zunächst hieß es, die Kandidaten würden noch eine ganzes Weilchen brauchen.

Tatsächlich mussten Fans und Medienvertreter letztendlich rund eine halbe Stunde warten, bevor sich die Türen schließlich öffneten und die Rückkehrer endlich nach und nach herauskamen.

Einige der Dschungelstars nutzten den Moment, mischten sich sofort unter die wartende Menge und genossen sichtlich das Bad in Fans und Blitzlicht.

Besonders viel Aufmerksamkeit zog natürlich der frisch gekrönte Dschungelkönig Ofarim auf sich.

Gut gelaunt stellte er sich den Fotografen, posierte für Selfies mit Fans und nahm sich Zeit für kurze Gespräche.

Am Flughafen wurde er von seiner neuen Ehefrau Patricia abgeholt - ein Moment, der für viele Beobachter zum emotionalen Höhepunkt des Morgens wurde.