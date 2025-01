Der Affe ist los! Micaela Schäfer sorgt mit tierischen Begleiter für Aufsehen - samt Ekel-Eklat

Mit Blick auf Tierschutz bei all dem Blitzlichtgewitter sagte La Mica, die sich 2012 durch den Dschungel würgte: "Ich mach’ schon immer das, was ich möchte." Zudem sei eine Tiermedizinerin immer um sie, die stets ein waches Auge.

La Mica wurde wegen des Äffchens mit den Vorwürfen konfrontiert. © Denis Zielke/TAG24

Ihr erklärter Favorit des diesjährigen Promi-Rudels ist Sam Dylan, der beim Alter und Vorname flunkerte. "Ich habe ihn als echten Herzensmenschen kennengelernt, der auch eine andere Seite hat. Ich würde mir wünschen, dass er die auch im Dschungel zeigt."

Und für wen wird das Abenteuer Dschungelcamp vorzeitig vorbei sein und sie ihre Koffer packen müssen? "Das wird einer der älteren Herren sein", schätzte La Mica. Es tue ihr leid, dass "so hart zu sagen", aber: "Über die redet man nicht und viele wissen auch nicht, wer das ist. Wenn da nichts Spektakuläres von denen kommt, dann werden die ihre Zeit nur absitzen."

Die Textilallergikerin habe ihre Teilnahme am Dschungelcamp übrigens nie bereut. Ganz im Gegenteil: "Oh Gott, der Dschungel war das Beste, was mir je passieren konnte. Dank ihm kann ich als Nacktmodel arbeiten, meiner Leidenschaft nachgehen, damit Geld verdienen. Das konnte ich davor nicht."