Dschungelcamp-Ikone Julian F. M. Stoeckel verliert seltene Worte: Aussage über Busch-Promi ist eindeutig

Berlin - Der Startschuss für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist mit viel Getöse gefallen! Julian F. M. Stoeckel (37) feierte am Freitagabend den Auftakt des RTL-Dschungelcamps mit seiner traditionellen und legendären Watchparty in Berlin. TAG24 traf ihn beim Vor-Ort-Termin zum Plausch am Mikro.