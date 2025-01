Drama vor Dschungelcamp! Sam Dylan muss hinter den Kulissen evakuiert werden

Wie bitte?! Was ist denn da los? Zwar liegt der Schluss nahe, dass es zu einem erneuten Eklat zwischen Alessia Herren (23) und dem Paradiesvogel gekommen sein könnte. Immerhin sind sich die beiden Realitystars bereits im "Sommerhaus" mehrfach verbal an die Gurgel gegangen ...

Dort entschuldigt er sich zunächst bei seinen 332.000 Followern dafür, dass er in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien nicht so aktiv war wie gewohnt, nennt dann aber auch gleich den Grund für seine Online-Abstinenz.

Das hat Sam, der bürgerlich eigentlich Sven heißt , am Dienstag in seiner Instagram -Story berichtet.

Sams Lebensgefährte Rafi Rachek (35) hat den Realitystar nach Australien begleitet, liegt aktuell aber mit einem Infekt flach. © Instagram/houseofdylan (Screenshot)

Doch: Entwarnung! Ein Krach innerhalb des Dschungel-Casts ist wohl nicht der Anlass für Sams alarmierende Botschaft. Stattdessen geht es um seinen Lebensgefährten Rafi Rachek (35), der den 33-Jährigen nach Australien begleitet.

Rafi ist nämlich krank, weswegen seine bessere Hälfte vorsorglich in ein anderes Zimmer verlegt wurde. Sam erklärt auch direkt, warum: "Wenn ich krank werden würde, wäre das jetzt ein Totalausfall!"

Was Rafi fehlt, teilte der Realitystar zwar zunächst nicht mit. Laut RTL laboriert der Rettungssanitäter aber an einem Infekt und man wolle schlicht nicht riskieren, dass Sam sich ansteckt und daher seine Teilnahme noch in der allerletzten Sekunde absagen muss.

Stattdessen verbringt der 33-Jährige seine letzten Tage vor dem berühmt-berüchtigten Camp-Lagerfeuer nun alleine in seinem Zimmer - und bereitet sich hier in aller Seelenruhe auf sein großes Abenteuer vor.

Das Dschungelcamp startet am Freitag. Zum Auftakt gibt's gleich mal eine Mammut-Folge für die Fans. Insgesamt will RTL an diesem Abend über drei Stunden live aus dem Busch senden. Alle Episoden der Staffel laufen in diesem Jahr ab 20.15 Uhr.