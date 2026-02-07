"Leck mich am Ar***!": Gil Ofarim rastet im Dschungel aus und Ariel legt gnadenlos nach
Gold Coast (Australien) - Tag 14 im australischen Dschungel und weiterhin steht die Frage im Raum, was Gil Ofarim (43) eigentlich noch hier macht. Von seinem Sturz in der Dschungelprüfung angeknackst, sehen seine Mitstreiter ihn zunehmend als Last an. Nach einer weiteren verbalen Auseinandersetzung mit Ariel (22) platzt ihm der Kragen. Für Hardy Krüger junior (57) ist der Traum von der Dschungelkrone vorbei. Er muss das Camp verlassen.
Gils Nervenkostüm scheint einen ordentlichen Knacks bekommen zu haben. Nach zwei Wochen im Dschungel und unzähligen Konfrontationen mit Ariel platzt ihm der Kragen.
"Leck mich am Ar***!", faucht Ofarim die 22-Jährige an. Der Grund: Er will Ariel einfach nicht glauben, dass ihr seine Verletzung leidtut.
"Danach habe ich irgendwelche Krankheiten noch", legt Ariel wenig überraschend nach. "Du bist ein Lügner und du bleibst ein Lügner. Ob du verletzt bist oder nicht, hat nix damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist", stellt sie erneut klar.
Zu viel für Gil, der das Gespräch abbricht und sich dann doch lieber weiter ausruht.
Auch Samira Yavuz (32) fällt auf, dass Gil angeknackst wirkt und in letzter Zeit viel schlafe. "Normalerweise müssten die Zuschauer ihn rauswählen", stellt Simone Ballack (49) daraufhin klar.
Schonfrist beendet: Gil muss sich erneut in Dschungelprüfung beweisen
Schon kurz danach ist die Schonfrist für Gil offiziell beendet. Dr. Bob (75) bestätigt ihm, dass alles in Ordnung ist und er wieder vollständig am Camp-Alltag teilnehmen kann.
Gesagt, getan. Und schon sitzt er zusammen mit Patrick Romer (30) in der nächsten Essensprüfung.
Jeweils 60 Sekunden haben sie Zeit um Kuhschnauze, Wasserbüffel-Anus und Ziegenpenis zu verspeisen.
Bei den Hühnerherzen mit Mehlwürmern muss Patrick resignieren. "Zu trocken!", stellt er enttäuscht fest. Da helfen auch Gils motivierenden Worte à la "Easy, easy, ganz easy. Konzentriere dich" nicht mehr.
Am Ende kehren die beiden immerhin mit fünf von sieben Sternen ins Camp zurück.
Simone Ballack muss sich von der Asche ihres toten Sohnes trennen
Die Regelverstöße häufen sich. Seit der letzten Bestrafung kamen 80 weitere hinzu.
Nun folgt die Konsequenz. Alle Luxusartikel müssen abgegeben werden. Lediglich zwei dürfen im Camp bleiben.
Doch wie entscheidet man das jetzt?
Besonders Simone trifft die Entscheidung hart. Unter Tränen gibt sie freiwillig ihre Kette mit Amulett und einem Stein aus der Asche ihres Sohnes ab, damit Hardy und Hubert Fella (58) ihre Ohrstöpsel behalten dürfen.
"Ich habe damit gerechnet, es ist okay", erklärt die Ex-Spielerfrau.
Samira hingegen findet das überhaupt nicht in Ordnung. Sie stellt Hubert zur Rede, der ihrer Meinung nach sowieso den lieben langen Tag bei jeder Geräuschlage schlafen kann.
"Ich habe jetzt ein komplett schlechtes Gewissen", beteuert dieser.
