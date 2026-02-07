"Leck mich am Ar***!": Gil Ofarim rastet im Dschungel aus und Ariel legt gnadenlos nach

Tag 14 im Dschungel und nicht nur bei Gil Ofarim liegen die Nerven nach einer erneuten Diskussion blank. Simone Ballack muss die Asche ihres Sohnes abgeben.

Von Lisa Marie Peisker

Gold Coast (Australien) - Tag 14 im australischen Dschungel und weiterhin steht die Frage im Raum, was Gil Ofarim (43) eigentlich noch hier macht. Von seinem Sturz in der Dschungelprüfung angeknackst, sehen seine Mitstreiter ihn zunehmend als Last an. Nach einer weiteren verbalen Auseinandersetzung mit Ariel (22) platzt ihm der Kragen. Für Hardy Krüger junior (57) ist der Traum von der Dschungelkrone vorbei. Er muss das Camp verlassen.

Dass Gil Ofarim (43) nach seinem Sturz auf Sparflamme läuft, stört einige seiner Mit-Kandidaten. © RTL Gils Nervenkostüm scheint einen ordentlichen Knacks bekommen zu haben. Nach zwei Wochen im Dschungel und unzähligen Konfrontationen mit Ariel platzt ihm der Kragen. "Leck mich am Ar***!", faucht Ofarim die 22-Jährige an. Der Grund: Er will Ariel einfach nicht glauben, dass ihr seine Verletzung leidtut. "Danach habe ich irgendwelche Krankheiten noch", legt Ariel wenig überraschend nach. "Du bist ein Lügner und du bleibst ein Lügner. Ob du verletzt bist oder nicht, hat nix damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist", stellt sie erneut klar. Dschungelcamp "Einfach ein böser Mensch": Dschungelcamperin wettert auch nach Sturz gegen Ofarim Zu viel für Gil, der das Gespräch abbricht und sich dann doch lieber weiter ausruht. Auch Samira Yavuz (32) fällt auf, dass Gil angeknackst wirkt und in letzter Zeit viel schlafe. "Normalerweise müssten die Zuschauer ihn rauswählen", stellt Simone Ballack (49) daraufhin klar.

Ariel (22) ist sich auch weiterhin für keine Konfrontation zu schade. © RTL

Schonfrist beendet: Gil muss sich erneut in Dschungelprüfung beweisen

Die pure Geschmacksexplosion kommt in der Dschungelprüfung auf Gil und Patrick Romer (30) zu. © RTL Schon kurz danach ist die Schonfrist für Gil offiziell beendet. Dr. Bob (75) bestätigt ihm, dass alles in Ordnung ist und er wieder vollständig am Camp-Alltag teilnehmen kann. Gesagt, getan. Und schon sitzt er zusammen mit Patrick Romer (30) in der nächsten Essensprüfung. Jeweils 60 Sekunden haben sie Zeit um Kuhschnauze, Wasserbüffel-Anus und Ziegenpenis zu verspeisen. Dschungelcamp Beweise gefälscht? Gil Ofarim bricht sein Schweigen im Dschungel und belastet andere! Bei den Hühnerherzen mit Mehlwürmern muss Patrick resignieren. "Zu trocken!", stellt er enttäuscht fest. Da helfen auch Gils motivierenden Worte à la "Easy, easy, ganz easy. Konzentriere dich" nicht mehr. Am Ende kehren die beiden immerhin mit fünf von sieben Sternen ins Camp zurück.

Ihre zusätzliche Mahlzeit genießen die beiden sichtlich. © RTL

Gil scheitert an seinem ersten Essen, das aus zwei Skorpionen auf einem Cookie besteht. © RTL

Simone Ballack muss sich von der Asche ihres toten Sohnes trennen