Nacktszene im Dschungelcamp: Jetzt rechnen seine Töchter mit Stephen Dürr ab

Gold Coast (Australien) - An Tag 12 musste Stephen Dürr (51) das Dschungelcamp verlassen. Doch was vielen Zuschauern wohl noch immer im Kopf bleibt: Der 51-Jährige hatte keine Scheu davor, sich splitterfasernackt in der TV-Show zu zeigen!

Stephen Dürr (51) duschte nackt unter dem Wasserfall im Dschungelcamp. © RTL

Allen voran die einprägsame Duschszene. Ganz ohne Klamotten stand der Familienvater im Camp unterm Wasserfall und reinigte sich dort in aller Ruhe.

Doch RTL hatte wohl etwas Nachsicht mit dem 51-Jährigen und verdeckte in der Nachbearbeitung das beste Stück des Campers mit einem Blatt. Was seine Zwillinge Lilly-Marleen und Amelie-Sophie (beide 15) zu der Duschszene sagen?

"Wir waren richtig schockiert, weil wir so was ja noch nie gesehen haben", so die beiden Teenager zu BILD. Gerechnet hätten sie mit diesen freizügigen Aufnahmen auf keinen Fall. "Es war peinlich für uns."

Auch Personen aus dem Umfeld seiner Töchter reagierten sofort: "So viele Freunde haben uns die Szene geschickt und geschrieben: 'Ey, was macht dein Papa da?'" Eine Sache sei jedoch klar gewesen: "Wenn das nicht zensiert gewesen wäre, wäre das echt scheiße gewesen." Dann hätte es definitiv "Ärger gegeben", versichern die beiden.