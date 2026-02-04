Wer holt sich die Dschungelkrone? Dieser Star ist für RTL-Boss Favorit

Köln/Gold Coast (Australien) - Wenige Tage vor dem großen Finale des Dschungelcamps am Sonntag (8. Februar) steht eine Frage im Raum: Wer kann sich in diesem Jahr die begehrte Krone holen und sich zur Königin oder zum König küren? RTL -Programmchef Markus Küttner hat eine klare Meinung.

Samira Yavuz (32) musste bislang noch kein einziges Mal um ihr Weiterkommen zittern. © RTL

"Ich glaube, Samira gewinnt", kürt Küttner die Bayerin im Interview mit dem Online-Medienmagazin "DWDL" zu seiner persönlichen Favoritin, schränkt gleichzeitig aber ein: "In all den Jahren habe ich noch kein einziges Mal richtig gelegen."



Tatsächlich scheint die 32-Jährige bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut anzukommen und große Sympathien zu genießen. Immerhin gehört sie zu den Kandidatinnen, die bislang noch kein einziges Mal um ihr Weiterkommen zittern mussten.

Anders sieht die Lage bei ihrer Dschungel-Erzrivalin Eva Benetatou (33) aus. Das Reality-Sternchen, das vor einem Jahr durch eine Affäre mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) für Schlagzeilen gesorgt hatte, geriet zuletzt innerhalb und außerhalb des Camps unter Beschuss.

Dass sich der Kölner Sender aber ausschließlich aufgrund ihrer Vorgeschichte für Samira und Eva als Busch-Kandidatinnen entschieden hat, will Küttner nicht gelten lassen.

"Irgendwie lustig, dass uns immer wieder unterstellt wird, wir würden mit unserem Cast eine klare Agenda und Dramaturgie verfolgen", meint der Programmchef. Er betont: "Nichts ist vorprogrammiert, und niemand konnte vorhersagen, wie es wird, wenn Eva und Samira im Camp aufeinandertreffen."