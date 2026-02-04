"Einfach ein böser Mensch": Dschungelcamperin wettert auch nach Sturz gegen Ofarim
Gold Coast (Australien) - Tag 13 im Dschungel wurde weiter überschattet von Gil Ofarims (43) Sturz und Krankenhausbesuch am Vortag. Für TV-Star Eva Benetatou (33) endete das Dschungelabenteuer. Sie bekam die wenigsten Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Nachdem der Musiker vom Krankenhaus wieder ins Camp gebracht wurde, waren seine Mitcamper besorgt, um seine Gesundheit. Hubert Fella (58) fragte, wie es Gil geht, Samira Yavuz (32) nahm ihn in den Arm, Ex-Camper Stephen Dürr (51) fror lieber nachts und überließ ihm seinen Schlafsack.
Auch Ariel (22), die schon oft ihre Meinung zu Ofarim äußerte, fühlte mit ihm: "Was Gil passiert ist, das wünsche ich niemandem, nicht mal meinem größten Feind", erklärte sie im Dschungeltelefon.
Trotzdem zweifelte sie immer noch an dem 43-Jährigen. "Weißt du, was ich mich frage: Was bewegt die Zuschauer immer noch für einen Gil anzurufen?", fragte sie Hubert.
"Er hat gesagt, er ist wegen dem Geld hier, aber das hat doch Grenzen. Er kann keine Prüfungen mehr machen, er kann keine Nachtwachen mehr machen", so die Schweizerin.
Die 22-Jährige hatte Mitgefühl mit Ofarim und glaubte auch, dass es ihm nicht gut geht, "aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er für mich einfach ein böser Mensch ist", stellte sie klar. Gil stritt ihr das Mitgefühl ab und nannte Ariel "schadenfroh."
"Das wird sich auch nicht ändern, weil er gerade verletzt ist und es geht ihm ja gut genug, um hier zu sein. Irgendwie gerät es jetzt schon wieder in Vergessenheit, was er getan hat", sagte der Reality-Star und deutete damit erneut den Davidstern-Skandal an.
Party-Stimmung bei der Prüfung
Samira Yavuz (32), Hardy Krüger Junior (57) und Simone Ballack (49) mussten in der Prüfung "Kotzella-Festival" Sterne sammeln. Ihr erinnert Euch: Ariel (22) verweigerte diese Prüfung wegen eines Streits mit Eva Benetatou (33).
Auf einem heruntergekommenen Festivalgelände musste Samira unter anderem in Fleischabfällen wühlen und Schlüssel suchen. Simone und Hardy warteten währenddessen in Holzkisten zusammen mit 15 Pythons darauf, dass Samira ihnen die Schlüssel übergab und sie Schlösser öffnen konnten, um Sterne zu sichern.
Ausnahmsweise funktionierte die Kommunikation zwischen den Campern mal und Samira rannte zwischen Tiergedärmen und Simone und Hardy hin und her.
Sechs von acht Sternen und damit ein üppiges Abendessen brachten die drei zurück mit ins Camp.
Nach der Prüfung folgte der Regelverstoß
Doch kurz nach der Prüfung war es auch schon wieder vorbei mit der guten Laune. Weil die Dusche nicht funktionierte, hüpfte Samira kurzerhand mit der Seife in den Weiher. Ein klarer Regelverstoß.
"Das muss auch nicht sein. Die Luxusartikel kommen jetzt weg", mutmaßte Simone und gab damit vielleicht schon einen Ausblick auf die morgige Folge.
Die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" seht Ihr aktuell jeden Abend um 20.15 Uhr live bei RTL und jederzeit zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL