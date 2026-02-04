"Einfach ein böser Mensch": Dschungelcamperin wettert auch nach Sturz gegen Ofarim

Gold Coast (Australien) - Tag 13 im Dschungel wurde weiter überschattet von Gil Ofarims (43) Sturz und Krankenhausbesuch am Vortag. Für TV-Star Eva Benetatou (33) endete das Dschungelabenteuer. Sie bekam die wenigsten Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Gil Ofarim (43) fühlte sich nach seinem Sturz "wie verkatert". © RTL

Nachdem der Musiker vom Krankenhaus wieder ins Camp gebracht wurde, waren seine Mitcamper besorgt, um seine Gesundheit. Hubert Fella (58) fragte, wie es Gil geht, Samira Yavuz (32) nahm ihn in den Arm, Ex-Camper Stephen Dürr (51) fror lieber nachts und überließ ihm seinen Schlafsack.

Auch Ariel (22), die schon oft ihre Meinung zu Ofarim äußerte, fühlte mit ihm: "Was Gil passiert ist, das wünsche ich niemandem, nicht mal meinem größten Feind", erklärte sie im Dschungeltelefon.

Trotzdem zweifelte sie immer noch an dem 43-Jährigen. "Weißt du, was ich mich frage: Was bewegt die Zuschauer immer noch für einen Gil anzurufen?", fragte sie Hubert.

"Er hat gesagt, er ist wegen dem Geld hier, aber das hat doch Grenzen. Er kann keine Prüfungen mehr machen, er kann keine Nachtwachen mehr machen", so die Schweizerin.

Die 22-Jährige hatte Mitgefühl mit Ofarim und glaubte auch, dass es ihm nicht gut geht, "aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er für mich einfach ein böser Mensch ist", stellte sie klar. Gil stritt ihr das Mitgefühl ab und nannte Ariel "schadenfroh."

"Das wird sich auch nicht ändern, weil er gerade verletzt ist und es geht ihm ja gut genug, um hier zu sein. Irgendwie gerät es jetzt schon wieder in Vergessenheit, was er getan hat", sagte der Reality-Star und deutete damit erneut den Davidstern-Skandal an.