Dschungel-Zoff: "Der soll am liebsten noch mal in die Schule"

Australien - Im Dschungelcamp wird die Zündschnur langsam kürzer. Jetzt bekommen sich auch Maurice Dziwak (26) und Jürgen Hingsen (67) in die Haare. Der Grund: Allgemeinbildung.

Jürgen Hingsen (67) hält Allgemeinbildung für ein hohes Gut. © RTL

RTL veröffentlichte bereits eine Szene vorab, die am Mittwochabend in der Sendung aufgegriffen werden soll.

Dabei geht es um ein Gespräch am Lagerfeuer. Weil Reality-Star Maurice nicht weiß, wer Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) ist, erwidert der ehemalige Sportler empört: "Ey, sag mal, was weißt du denn?"

"Der soll am liebsten noch mal in die Schule", so der 67-Jährige gegenüber Jörg Dahlmann (66).

Das lässt sich der selbst ernannte Löwe Maurice nicht sagen und kontert: "Dein Weg hat dich hierhergebracht. Und ich bin auch hier." Alle seien gleich - trotz unterschiedlicher Intelligenz.

Der 26-Jährige ist tief enttäuscht, habe er sich zuvor doch gut mit dem Ex-Zehnkämpfer verstanden. "Du bist nichts Besseres als ich." Laut Maurice könne sich Jürgen nicht das Recht rausnehmen, zu sagen, er müsse noch mal in die Schule, weil er "dumm und dämlich" sei.