Dschungelcamp-Klo vollgepisst: "Dreckige, räudige, ekelhafte Aktion"

Australien - Und der Nächste fliegt: Im Dschungelcamp musste an Tag 13 Jörg Dahlmann (66) das gesellige Lagerfeuer verlassen. Zuvor gab es es aber noch ein Puller-Gate.

Alessia Herren (23) ist nach dem Vorwurf außer sich. © RTL

Denn das Dschungelklo ist mal wieder voll mit Urin. Allerdings hat jemand nicht in die Toilette getroffen, sondern den Rand.

Edith Stehfest (30) hat einen Verdacht: "Ja, ich weiß auch, wer das war." Sie hat Alessia Herren (23) im Visier.

Die ist darüber alles andere als erfreut und ist auf 180. "Ich bin eine hygienische, saubere Frau und du stellst mich hier gerade bloß, als würde ich die Toilette vollpinkeln. Als wär ich ein kleines Kind", rechtfertigt sich die 23-Jährige. "Dreckige, räudige, ekelhafte Aktion."

Alessia, die sich in der Dschungelzeit - anders als gewohnt - von ihrer ruhigen Seite zeigt, wird jetzt erst richtig sauer und beschimpft Edith: "Wie ein Teufel!"

"Ratte, Ratte, einfach! Will mir was von Hygiene erzählen, aber hat überall Dreck am Körper, Alter. Das war auch das letzte Mal, dass ich mit dir gesprochen habe."

Edith sieht in Alessias Verhalten eine Bestätigung: "Getretene Hunde bellen." Für die Tochter von Willi Herren allerdings steht fest: "Sie hat mich vor ganz Deutschland bloß gestellt." Sam Dylan (33) findet es sogar einen "Hochskandal an Rufmord".

Unterdessen geht die Suche nach dem wahren Schief-Pinkler weiter. Keiner will's gewesen sein. Jörg erklärt, wie er zur Toilette geht: "Nehme meinen Rüssel und pinkle in dieses Loch rein."

Als sich die Gemüter ein wenig beruhigen, entschuldigt sich Edith bei Alessia. Die 23-Jährige kann ihr zwar verzeihen, allerdings nicht vergessen.