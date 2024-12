Dschungelcamp in den Startlöchern: Dieser Ex-Kommentator soll dabei sein

Jörg Dahlmann könnte nach "Promi Big Brother" 2022 diesmal im Dschungelcamp bei RTL aufkreuzen. © Thomas Banneyer/dpa

Offiziell bestätigt sind zum Jahresende hin lediglich Reality-Star Maurice Dziwak (26) und Lilly Becker (48), die Ex-Frau von Tennislegende Boris (57).

Jetzt will BILD erfahren haben, dass RTL mit Ex-Kommentator Jörg Dahlmann (65) offenbar den ersten Ersatzkandidaten vom Dschungel überzeugt hat.

Der langjährige Kommentator von Sky soll sich demnach ebenso auf den Weg nach Down Under machen, um im Notfall für einen der Kandidaten einzuspringen und möglicherweise am Lagerfeuer auszupacken.

Denn: Vor fast drei Jahren wurde dem 65-Jährigen ein Spruch über Sophia Thomalla (35) zum Verhängnis, er verlor seinen Job bei Sky und verschwand in der Folge weitestgehend von der Bildfläche.