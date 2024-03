Dschungelcamp-Leyla packt aus: Fans waren beim ersten Sex mit Mike dabei

Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) könnten das neue Traumpaar im Promi-Universum werden. © Montage: Screenshot/TikTok/leylalahouar

Das verriet die Dschungel-Zweitplatzierte kürzlich im Rahmen eine Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil. Dort erlaubte sich einer ihrer Fans die überaus direkte Frage, ob ein bestimmtes Video, welches sie und Mike gemeinsam im Bett zeigte, direkt nach dem Sex entstanden sei.

Doch anstatt sich in Ausflüchten zu verrennen, reagierte die Halbtunesierin äußerst gelassen. "Wenn du es genau wissen möchtest, ist es sogar davor entstanden", so ihre direkte Antwort. Und auch wann es genau zum ersten Schäferstündchen mit dem einstigen "Love-Island"-Teilnehmer kam, verriet Leyla unverblümt.

So sei es auf den Tag genau am 18. Februar, sprich am Tag der Ausstrahlung der Dschungel-Aftershow "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" zum Sex der beiden Turteltauben gekommen. Besonders pikant daran. An diesem Tag hatten beide aus eben jenem Bett, in dem sie miteinander erstmals intim geworden waren, jeweils auch Fragerunden mit ihren Social-Media-Followern durchgeführt, weshalb diese praktisch mit von der Partie waren.

Seitdem sah man die beiden Reality-TV-Stars immer regelmäßiger zusammen, natürlich fleißig festgehalten auf ihren jeweiligen Social-Media-Plattformen. Etliche Kommentare versichern ihnen dabei, dass sie als Paar eine überaus gute Figur abgeben würden.

Doch es gibt auch diejenigen, die ernsthaft am Vorhandensein echter Gefühle zwischen den beiden zweifeln.