"Dschungelcamp"-Star privat wie nie: So lange kennt Dr. Bob seine Frau bereits

Seit 16 Jahren ist der Wildtierbiologe, Rettungssanitäter und Maskenbildner mit seiner Frau Annette Miles zusammen. © Marius Becker/dpa

Und obwohl das Paar schon so lange zusammen ist, fühlt es sich an wie am ersten Tag. "Sie ist meine Stütze im Leben und kümmert sich sehr darum, wie es mir geht. Sie ist unglaublich talentiert und kreativ, das habe ich immer an ihr bewundert", so Dr. Bob.

Zudem erde sie ihn und gebe ihm die positive Energie, die er brauche. "Wir leben, als würden wir nie sterben. Wir lassen uns nicht vom Alter definieren und freuen uns immer auf neue Abenteuer. Wir haben uns darauf geeinigt, bis zu unserem 100. Lebensjahr zu leben, und haben vor, das auch zu halten!", führt er weiter aus.

Zu Beginn der Beziehung habe der 74-Jährige seiner Liebsten drei Monate lang jeden Freitag Blumen geschenkt - und das, obwohl sich Annette etwas gegen die Verbindung gewehrt hat.

Am Ende konnte sie ihre Gefühle für den "Dschungelcamp"-Star aber nicht mehr ignorieren.