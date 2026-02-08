Umstrittenster Gewinner ever? Gil Ofarim ist der neue Dschungelkönig!

Gold Coast (Australien) - Gil Ofarim (43) konnte den diesjährigen Kampf um die " Dschungelcamp "-Krone für sich entscheiden. Samira Yavuz (32) räumt Silber, Hubert Fella (58) Bronze ab.

Gil Ofarim (43) landet trotz aller Kritik auf dem ersten Platz. © RTL

Trotz eines letzten tränenreichen Appells an die Anruferinnen und Anrufer belegt Hubert lediglich den dritten Platz.

Für Samira haben mehr Menschen angerufen, sodass sie noch weiter zittern muss. Gegen die neu erstarkte Fanbase des wohl meist-diskutierten Campers kann sie sich am Ende aber nicht durchsetzen.

So sahnt Gil - der vor der Show mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen hatte - nicht nur die begehrte Krone ab, sondern nimmt damit auch die Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause. Zusätzlich zu seiner Gage von mindestens 250.000 Euro. Das nennt man wohl einen lukrativen Auftritt.

Wie die Moderatoren dem fassungslosen Gewinner bei der Siegerehrung mitteilen, lag er übrigens seit dem allerersten Voting stets auf dem ersten Platz bei den Anrufern.

Nicht ganz so beliebt war Gil bekanntlich bei den restlichen Teilnehmenden, die in den vergangenen zwei Wochen aufgrund seiner Verschlossenheit und mutmaßlich fehlenden Reue bezüglich seines Davidstern-Skandals immer wieder mit dem Musiker aneinandergeraten waren. Die Zuschauer scheinen aber wohl anderer Meinung gewesen zu sein.

Zitat der Viertplatzierten Simone Ballack (49) nach ihrem Auszug: "Du musst nur zwei Wochen freundlich sein, dann ist alles vergessen!"