Gil Ofarim steht im "Dschungel"-Finale - die anderen fühlen sich verarscht: "Kapiert kein Mensch"
Gold Coast (Australien) - Tag 16 im Dschungel und noch immer scheiden sich bei der Personalie Gil Ofarim (43) die Geister. Inzwischen wundern sich sogar seine Mit-Camper, wie es der Musiker so weit schaffen konnte.
Selbst der eigentlich friedfertige Hubert Fella (58) kommt ins Grübeln: "Gil ist immer noch hier. Das ist unfair. Alle Camp-Mitbewohner sagen das, aber er hat wohl eine Fanbase."
Vor allem aber Simone Ballack (49) ist Gils Anwesenheit und Verschwiegenheit langsam ein Dorn im Auge: "Kapiert kein Mensch! Ich möchte gerne wissen, was da draußen los ist!". Sollte es dem 43-Jährigen am Ende tatsächlich gelingen, den Sieg zu erringen, würde sie sich ordentlich "verarscht" fühlen: "Dann gucke ich die Sendung nie wieder. Ich kann alles akzeptieren, nur das nicht."
So wirft sie ihm vor, sich in der ersten Woche im Dschungel betont "devot" gegeben zu haben, fast so als habe er mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen. Das habe sich auf wundersame Weise nun aber schlagartig geändert, wie sie dem Musiker vor den Latz knallt: "Jetzt, wo du merkst, für dich wird angerufen, wechselt sich dein Verhalten in etwas Positiveres."
Auch die Tatsache, dass Gil sich weiterhin weigert, eine direkte Entschuldigung an den Hotel-Mitarbeiter in seinem Davidstern-Skandal auszusprechen, wurmt die Camper. Als der Musiker schließlich zugibt, sich bereits im Dschungeltelefon an die Kameras gerichtet entschuldigt zu haben, wächst die kollektive Irritation. Warum hat er ihnen das verschwiegen?
Patrick Romer (30) fasst es treffend zusammen: "Gils Devise ist: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wenn er meint, dass das seine Strategie zum Sieg ist, dann muss er das selbst wissen und schlussendlich muss der Zuschauer entscheiden, ob sie den Gil sehen wollen, den sie jetzt hier sehen."
Halbfinale im "Dschungelcamp": Nur noch drei Promis kämpfen um die Krone!
Tja, und wie sich herausstellt, wollen die Zuschauer tatsächlich genau diesen Gil sehen - und zwar im Finale. Zur sichtlichen Verwunderung der anderen Camper wird der kontrovers diskutierte 43-Jährige nämlich erneut weitergewählt.
In der Final-Show am Sonntag wird er gegen Samira Yavuz (32) und Hubert bestehen müssen. Für Simone und Patrick haben unterdessen nicht genug Leute angerufen, sie müssen also kurz vor Schluss ihre Taschen packen.
Daran konnte auch das kurz vor der Verkündung initiierte Spiel nichts ändern, in dem Gil bei der Frage "Wer hat den Sieg am Wenigsten verdient?" einstimmig von seinen Kontrahenten auf den undankbaren ersten Platz gewählt wurde. Denn die Zuschauer scheinen das nach wie vor anders zu sehen.
Titelfoto: Montage RTL