Simone Ballack nach Dschungel-Aus: "Jeder Tag hatte gefühlt 48 Stunden"
Gold Coast (Australien) - Simone Ballack (49) hat die Zeit im Dschungel hinter sich. Auf der Zielgeraden musste sie – neben Landwirt Patrick Romer (30) – die Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nach dem Zuschauer-Voting verlassen. Besonders traurig macht sie das aber nicht.
"Natürlich wäre ich gerne ins Finale gekommen, aber es ist wirklich fein, es fällt auch in dem Moment so ein Druck von einem ab", sagte die 49-Jährige nach dem Auszug aus dem RTL-Camp. Sie habe eh täglich mit dem Aus gerechnet.
Vor allem die erste Zeit in Australien schien für sie eine große Umstellung zu sein.
"Jeder Tag hatte gefühlt 48 Stunden und ich dachte, das wird nie enden, die Zeit hier. Und das war eigentlich so das Schlimmste", gestand sie gegenüber dem Sender.
Die langen Wachphasen seien zu Beginn ein großes Problem gewesen. "Denn man schläft ja fast nicht und dann ist der Tag halt einfach 20 Stunden lang." Doch mit jedem Tag, der verstrich, lebte sich Ballack besser ein.
Irgendwann kam dann auch der Gedanke ans Finale. Was jetzt natürlich gescheitert ist, aber für sie "nicht so ein mega Drama" darstellt. In der Endrunde sind damit Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43).
Alles halb so wild – so lange Gil Ofarim nicht gewinnt
Vor allem Letzterer ist der Ex-Fußballer-Gattin ein Dorn im Auge.
Denn sollte Ofarim, dem sie einen bewusst manipulativen Auftritt in der Sendung vorwirft, am Ende gewinnen, "dann gucke ich die Sendung nie wieder. Ich kann alles akzeptieren, nur das nicht."
Damit erklärte sich auch, wer ihre Favoriten in der letzten Sendung sind: "Zu halben Teilen Hubert und Samira. Ich möchte mich da gar nicht entscheiden müssen, das müssen die Zuschauer machen und denen würde ich es beiden gönnen."
Nach dem Camp-Exit freue sie sich vor allem darauf, im Hotel aus den nach Rauch und Schweiß riechenden Klamotten raus- und in die Dusche reinsteigen zu können.
Besonders das Haarewaschen und das Föhnen sehnt sie sich herbei, da die Haare seit über zwei Wochen durch das Klima Down Under "dauerfeucht" wären, wie sie es bezeichnet. Und eine entsprechende Behandlung wäre langsam notwendig.
Das große Finale zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" seht Ihr am Sonntagabend um 20.15 Uhr live bei RTL und im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL