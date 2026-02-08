Simone Ballack nach Dschungel-Aus: "Jeder Tag hatte gefühlt 48 Stunden"

Gold Coast (Australien) - Simone Ballack (49) hat die Zeit im Dschungel hinter sich. Auf der Zielgeraden musste sie – neben Landwirt Patrick Romer (30) – die Sendung " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " nach dem Zuschauer-Voting verlassen. Besonders traurig macht sie das aber nicht.

Für Gil Ofarim (43, l.) geht es am Sonntag um die Dschungel-Krone. Patrick Romer (30, M.) und Simone Ballack (49) mussten im Halbfinale die Sachen packen. © RTL

"Natürlich wäre ich gerne ins Finale gekommen, aber es ist wirklich fein, es fällt auch in dem Moment so ein Druck von einem ab", sagte die 49-Jährige nach dem Auszug aus dem RTL-Camp. Sie habe eh täglich mit dem Aus gerechnet.

Vor allem die erste Zeit in Australien schien für sie eine große Umstellung zu sein.

"Jeder Tag hatte gefühlt 48 Stunden und ich dachte, das wird nie enden, die Zeit hier. Und das war eigentlich so das Schlimmste", gestand sie gegenüber dem Sender.

Die langen Wachphasen seien zu Beginn ein großes Problem gewesen. "Denn man schläft ja fast nicht und dann ist der Tag halt einfach 20 Stunden lang." Doch mit jedem Tag, der verstrich, lebte sich Ballack besser ein.

Irgendwann kam dann auch der Gedanke ans Finale. Was jetzt natürlich gescheitert ist, aber für sie "nicht so ein mega Drama" darstellt. In der Endrunde sind damit Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43).