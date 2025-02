Schwere Vorwürfe im Dschungelcamp: "Du solltest dich schämen"

Australien - Tag 12 im Dschungelcamp : Während am Montag alle Camper bleiben durften, muss nun überraschend Sam Dylan (33) den Rucksack packen. Er zieht gegen Anna-Carina Woitschack (32) am Ende den Kürzeren.

Timur (r.) will Maurice eigentlich nur Mut zusprechen, doch der findet den GZSZ-Star einfach nur "fake". © RTL

Zuvor wird allerdings nochmal thematisiert, wie sehr das "Vielleicht" vom Vortag Maurice Dziwak (26) zu schaffen macht.

Seine Laune ist im Keller. Nachdem er sich bei Lilly Becker (48) ausheult, geht ihm eine Person besonders gegen den Strich: Timur Ülker (35).

Denn der GZSZ-Star erzählt ihm von seiner Tochter und deren schlimmer Diagnose. Denn als diese kam, sei die Familie am Ende gewesen, aber: "Wir haben 24/7 gekämpft um das Augenlicht und sie kann jetzt sehen." Die Moral der Geschichte: Man solle nie aufgeben.

Doch Maurice will den Vergleich nicht gelten lassen. Immerhin sei das familiäre Schicksal etwas ganz anderes. Der 26-Jährige glaubt, Timur will sich mit seiner Story nur profilieren.

Im Gespräch mit Jörg Dahlmann (66) lässt Maurice dann nochmal vom Leder: "Ich hasse das immer, wenn der zu mir kommt und mir was erzählen will. 'Kämpf für den' und so – halt doch die Klappe." Und weiter: "Ich hasse das wie die Pest. [...] Diese gefakte Scheiße."

Weil er aber nicht nur hinter seinem Rücken über ihn reden will, spricht Maurice Timur auf sein Verhalten an. Der 35-Jährige kann's nicht fassen: "Meinst du das gerade ernst?"

"Sowas zu sagen ist so dermaßen abscheulich [...] Du solltest dich schämen." Den Vorwurf findet Timur einfach nur "widerwärtig" und "absurd". Maurice stattdessen hält seinen "Bruder" dagegen für "scheinheilig". Die Bromance scheint damit beendet.