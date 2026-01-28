"Er war der beste Mensch in meinem Leben": Dschungelcamp-Ariel in Tränen aufgelöst

Gold Coast (Australien) - Tränen an Tag 5 im Dschungel : Im Gespräch mit Samira Yavuz (32) öffnete sich Ariel (22) und sprach über den Verlust ihres Vaters.

Ariel (22, r.) öffnete sich gegenüber Samira Yavuz (32) und ließ ihren Emotionen freien Lauf. © RTL

Die 22-Jährige hatte einen richtigen "Scheißtag", wie sie ihrer Mitcamperin erzählte.

"Ich bin froh, dass Samira da ist. Sie ist meine Bezugsperson und bestärkt mich", erklärte Ariel. Doch als Samira sie auf ihren im November verstorbenen Vater ansprach, kamen der Influencerin sofort die Tränen.

Sichtlich aufgelöst erzählte Ariel, dass ihr Vater an Lungenkrebs gestorben sei.

"Ich realisiere das noch gar nicht. Er war der beste Mensch in meinem Leben neben meiner Tochter", so die 22-Jährige. Dass er trotz gesunder Lebensweise an Lungenkrebs erkrankt war, kann sie noch immer nicht begreifen. Samira nahm sie sofort tröstend in den Arm und sprach ihr gut zu.

Die alleinerziehende Mutter fügte hinzu: "So einen Vater würde ich mir für meine Tochter wünschen. Er hat alles für mich gemacht, auch als er schon schwer krank war."

Bis kurz vor seinem Tod habe er sich weiterhin liebevoll um seine Tochter gekümmert: "Ich verstehe es nicht, es ist so ungerecht."