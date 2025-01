Erstes Mal mit Lehrerin und Mann Mitte 30: Entsetzen nach Sex-Beichten im Dschungel!

"Mein erstes Mal hatte ich mit einer Lehrerin", so Timur Ülker. Offenbar in einem Türkei-Urlaub habe sie begonnen, ihn anzufassen. Anschließend wären sie nach drinnen gegangen und hätten Sex gehabt. "Aber, war ganz schnell vorbei."

Die Verantwortlichen stellten klar: "Das Thema öffentlich zu machen ist wichtig und Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. So wird Missbrauch erkannt und die Täter können überführt werden. Ein offener Diskurs ist bedeutend, um die Prävention zu verbessern, sowie den Opfern eine Stimme zu geben und sie zu stärken." Doch, was war passiert?

"Sexuelle Übergriffe an Kindern und Kindesmissbrauch sind eines der schwerwiegendsten Verbrechen", hieß es während der Ausstrahlung der Show am Donnerstagabend in den Instagram-Storys von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Pierre Sanoussi-Bliss (62, r.) berichtete seinen Mitcampern, dass er bei seinem "ersten Mal" noch ein Kind gewesen ist! © RTL

Das Brisante: Damals sei Timur erst um die 14/15 Jahre alt gewesen. Die Lehrerin: laut Ülkers Schilderungen eine erwachsene Frau, bereits Mutter und "bestimmt schon mindestens 30". Laut ihm "grenzwertig" und "schon krass". Laut Gesetz: strafbar!



Und dann berichtete auch Pierre Sanoussi-Bliss (62) von seinem ersten Mal: "Ich hatte mein erstes Mal auch mit 13". Sein Gegenüber wäre laut ihm bereits Mitte 30 gewesen - angeblich ein Freund der Familie. "Für mich war das damals normal", so Pierre, "Ich wollte das." Erst später sei ihm "ein Licht aufgegangen".

Sowohl Lilly Becker (48) als auch Nina Bott (47) zeigten sich erschrocken über die Geschichten der Dschungel-Teilnehmer. "Ich finde das nicht ok, so etwas wird nicht toleriert oder belächelt - so etwas ist richtig, richtig schlimm", so Nina. "Kein erwachsener Mann oder erwachsene Frau fasst ein Kind unter 16 an!", so Lilly.

Auch Timur und Pierre stimmten dem zu. Das Moderatoren-Duo klärte auf: "Es bleibt in beiden Fällen eine Straftat", so Jan Köppen (41).