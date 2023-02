Fans machen sich Sorgen um Jolina Mennen: "Anscheinend ist es aufgefallen"

Bei Instagram erklärte Ex-Dschungelcamperin Jolina Mennen (30), wieso es in den vergangenen Tagen so still um sie war. © Screenshot Instagram/jolinamennen (Bildmontage)

Am Wochenende hatte sich Jolina noch fröhlich auf dem roten Teppich zur Europapremiere der neuen Inszenierung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" gezeigt.

Im Gespräch mit TAG24 hatte sie da aber bereits betont, phasenweise noch etwas überfordert mit dem neuen Trubel um ihre Person zu sein. Sie wolle sich nach ihrem Ausflug in die TV-Landschaft nun vorerst wieder auf ihre Social-Media-Community konzentrieren, so Jolina.

Doch genau da wurde sie in den vergangenen Tagen nun von ihren Fan vermisst. "Hoffe, dir geht es gut. Vermisse deine Storys", "So still hier" und "Geht es dir gut?", heißt es in einer Auswahl privater Nachrichten, die Jolina nun als Screenshots gesammelt in ihrer Story veröffentlichte.

Dazu meldete sie sich dann auch endlich wieder selbst zu Wort. Sie habe noch überlegt, ob es überhaupt jemandem auffalle, dass sie drei Tage keinen neuen Content mehr hochgeladen habe. "Aber anscheinend ist es aufgefallen", begann sie ihre Erklärung.

Und weiter: "Ich weiß, viele von Euch machen sich Gedanken, aber müsst Ihr überhaupt nicht. Das waren einfach die Nachwehen vom Dschungel."