"Großer Manipulator": Dschungelcamperin Simone Ballack enthüllt Aussagen von Gil Ofarims Ex-Frau

München/Australien - Gil Ofarim (43) ist Dschungelkönig 2026 , zum Unverständnis vieler Zuschauer. Auch Simone Ballack (49) stand dem Sänger im Camp kritisch gegenüber – und enthüllte jetzt brisante Vorwürfe seiner Ex-Frau Verena Ofarim.

Simone Ballack (49) steht Gil Ofarim (43) nach wie vor skeptisch gegenüber. © RTL

Kurz vor dem Finale musste die Unternehmerin das Dschungelcamp verlassen und kehrte zu Freundin Birgit ins Hotel zurück.

Dort angekommen, tauschten sich die Freundinnen in der finalen Folge an Tag 17 über die vergangene Zeit aus – und kamen dabei auch auf das Thema Gil Ofarim zu sprechen. Denn seine Ex-Frau Verena ist gleichzeitig auch eine Bekannte von Ballack.

"Ich kenne seine Ex-Frau Verena", so die 49-Jährige bei einem Glas Wein. "Verena hat mir gesagt, Gil ist ein großer Manipulator."

Harte Worte – denn immerhin waren Verena und der Dschungelkönig sieben Jahre zusammen und bekamen zwei Kinder. Doch Simone Ballack könne die kontroverse Aussage seitens Verena gut nachvollziehen: "Ich verstehe, was sie meint. Man kann ihm gar nicht richtig böse sein. Man kommt nicht dazu, so richtig draufzuhauen."

So sei die 49-Jährige froh, nicht als Zweitplatzierte aus der Show gegangen zu sein. "Ehrlich, lieber heute als morgen Zweite. Hinter einer komischen Person. Das wäre noch schlimmer gewesen."