"Erschreckend und fürchterlich": Sam Dylan hinterfragt Dschungel-Zuschauer
Köln - In Sachen Dschungelkrone liegt Gil Ofarim (43) aktuell ganz weit vorne in den Zuschauerumfragen. Sollte der Sänger sich das Zepter wirklich schnappen, hat Ex-Camper Sam Dylan (41) offenbar den Glauben an die Menschheit verloren.
Der Reality-Star war 2025 selbst im australischen Busch und findet es "erschreckend und fürchterlich", dass Gil nach dem riesigen öffentlichen Wirbel um seine Teilnahme jetzt so viele Fans für sich gewinnen konnte.
Hintergrund des Ganzen ist der sogenannte Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021: Ofarim hatte damals in einem Instagram-Video behauptet, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein, weil er eine Halskette mit Davidstern trug.
Vorwürfe, die sich später als falsch herausstellten und zu einem Gerichtsverfahren wegen falscher Verdächtigung führten.
"Er hat so viel Schaden angerichtet", meint Dylan und spielt damit auf die Folgen der Falschbehauptungen an. Nicht nur für den Mitarbeiter, sondern auch für die jüdische Community, die durch den Eklat Kritik und Misstrauen erleben musste.
"Da helfen auch diese 40.000 Euro nicht viel", ergänzt er in seiner Kritik an der Relevanz der finanziellen Wiedergutmachung, die Gil noch immer an den Hotelangestellten zahlen muss.
Vorwurf der Inszenierung: So kritisch sehen Ex-Camper Gil
Für Dylan wirkt Gil im Camp zudem taktisch und strategisch: "Alles vorher war ganz vorbereitet, auch immer dieses überfreundliche" sagt er und meint, der 43-Jährige inszeniere sich bewusst.
"Ich finde das so krass, wie viele Leute man damit manipulieren kann", fügt er hinzu und bringt damit auch die Kritik anderer ehemaliger Camper wie Ariel (22) und Umut Tekin (28) auf den Punkt. Sie vermuten ebenfalls, dass Gil eine Strategie fährt, um das Finale zu erreichen.
Neben dem Davidstern-Skandal sorgte in den vergangenen Tagen aber auch ein weiterer Punkt aus Gils Vergangenheit für Schlagzeilen: Simone Ballack (49) warf dem Sänger im Camp vor, bei "Let's Dance" eine Affäre mit Tänzerin Ekaterina Leonova (39) gehabt zu haben.
"Da war ja auch die Ehe vorbei mit seiner Frau", ordnet Dylan das Ganze ein. Verständnis für Gils Situation hat der Reality-Star nur wenig.
Er selbst stand damals im Dschungel nicht gerade im allerbesten Licht: Genau wie Ariel wurde Dylan zu Beginn oft in Prüfungen geschickt und polarisierte das Publikum mit seiner Art.
