"Erschreckend und fürchterlich": Sam Dylan hinterfragt Dschungel-Zuschauer

Köln - In Sachen Dschungelkrone liegt Gil Ofarim (43) aktuell ganz weit vorne in den Zuschauerumfragen. Sollte der Sänger sich das Zepter wirklich schnappen, hat Ex-Camper Sam Dylan (41) offenbar den Glauben an die Menschheit verloren.

Vom Buh-Mann zum Dschungelkönig: Gil Ofarim (43) hat laut aktuellen Umfragen gute Chancen auf das Dschungelzepter. © RTL/DPA

Der Reality-Star war 2025 selbst im australischen Busch und findet es "erschreckend und fürchterlich", dass Gil nach dem riesigen öffentlichen Wirbel um seine Teilnahme jetzt so viele Fans für sich gewinnen konnte.

Hintergrund des Ganzen ist der sogenannte Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021: Ofarim hatte damals in einem Instagram-Video behauptet, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein, weil er eine Halskette mit Davidstern trug.

Vorwürfe, die sich später als falsch herausstellten und zu einem Gerichtsverfahren wegen falscher Verdächtigung führten.

"Er hat so viel Schaden angerichtet", meint Dylan und spielt damit auf die Folgen der Falschbehauptungen an. Nicht nur für den Mitarbeiter, sondern auch für die jüdische Community, die durch den Eklat Kritik und Misstrauen erleben musste.

"Da helfen auch diese 40.000 Euro nicht viel", ergänzt er in seiner Kritik an der Relevanz der finanziellen Wiedergutmachung, die Gil noch immer an den Hotelangestellten zahlen muss.