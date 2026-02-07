Ariel schießt nach Dschungel-Aus weiter gegen Gil: "Das ist schockierend!"
Australien - Im australischen Dschungel dürfte ab Samstag ungewohnte Ruhe einkehren: Krawall-Camperin Ariel (22) ist raus. Dafür poltert sie jetzt draußen weiter.
Mit ihrem überraschenden Exit kurz vor dem Halbfinale scheint die Schweizerin so gar nicht gerechnet zu haben, doch vor allem eine Sache dürfte Ariel an ihrem Rauswurf besonders wurmen: dass sie das prominente Pritschenlager ausgerechnet vor ihrem Erzfeind Gil Ofarim (43) verlassen musste.
Und tatsächlich: Dass der Sänger trotz seiner skandalösen und viel kritisierten Vorgeschichte mehr Fans haben soll als sie selbst, kann die 22-Jährige nicht fassen.
Am Luxus-Hotel der Stars angekommen, macht Ariel ihrem Ärger Luft: "Dass ich vor Gil raus bin, ist sehr schockierend", gibt die Blondine im RTL-Interview zu.
Sie habe keine Worte dafür, dass der 43-Jährige nach dem Davidstern-Skandal auch noch für seine Taten belohnt werde.
An ihrer Meinung über den Musiker habe sich auch nach dem Auszug aus dem Camp nichts geändert, stellt das Reality-Sternchen klar: "Ich denke über Gil immer noch dasselbe wie an Tag eins. Er ist so ein schlechter Mensch in meinen Augen. Und wer so was tut und dafür noch belohnt wird, wird immer wieder sowas tun."
Ariel wünscht Samira die Dschungelkrone
Über die Gründe für ihren Exit kann die Mutter einer kleinen Tochter nur spekulieren: "Ich weiß nicht, woran es gelegen hat", räumt Ariel ein.
Sollte ihr Rauswurf aber tatsächlich mit ihrer Meinung über ihren Mitstreiter Gil zusammenhängen, sei sie sogar froh, dass sie das Camp habe verlassen müssen.
Nach all der Anstrengung und den Streitereien der vergangenen Tage freut sich die ehemalige "Prominent getrennt"-Kandidatin nun vor allem auf eines: ein Telefonat mit ihrer Tochter Ileyna (1), dicht gefolgt von einer anständigen Mahlzeit, auf die ihre verbliebenen Mitcamper noch eine Weile warten müssen.
Auf die restliche Truppe angesprochen, hat Ariel eine klare Favoritin: Die Krone gönnt sie ihrer Freundin Samira Yavuz (32), weil sie "einfach authentisch und ehrlich ist und eine reine Seele hat".
Wer am Ende auf dem Thron landen wird, entscheidet sich diesen Sonntag im großen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Samstagabend steht zunächst das Halbfinale an, um 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: RTL