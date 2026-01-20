Trotz Mega-Gage kein Ofarim-Statement im Dschungel? Bruder: "Das hat Gründe"

Köln - Dass Gil Ofarim (43) ins Dschungelcamp einzieht, hat die allermeisten Zuschauer kopfschüttelnd zurückgelassen. Nicht nur sie, auch RTL wird sich aufgrund einer stattlichen Gage erhoffen, dass der Sänger zu seinem erfundenen Davidstern-Skandal auspackt. Doch der Bruder bremst alle.

Tal Ofarim (41) glaubt, dass sein Bruder Gil im Dschungelcamp nicht über seinen erfundenen Davidstern-Skandal erzählt. © Screenshot/RTL+

"Ich würde die Erwartungen nicht allzu hoch stecken", kündigte Tal Ofarim (41) in der "Warm-up-Show" von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) am Sonntagabend an.

Und weiter: "Es gab ja schon mehrere Möglichkeiten dazu, sich zu äußern, hat er auch schon getan. Wenn er noch mehr dazu sagen würde, würde es mich wundern, weil er schon Möglichkeiten hatte. Dann hätte er es längst getan. Und das hat Gründe, warum er es nicht macht oder nicht kann."

Kryptische Aussagen des jüngeren Bruders, der mahnt, dass man "nur das mitbekommen" habe, "was in den Medien steht. Mein Bruder ist auch ein Mensch und den kennen halt alle nicht."

Grund genug, in Deutschlands größter Realityshow auszupacken, oder? Immerhin soll sich RTL das Ofarim-Engagement schätzungsweise eine sechsstellige Summe kosten lassen. Micaela Schäfer (42) spricht von 250.000 Euro.