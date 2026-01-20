Trotz Mega-Gage kein Ofarim-Statement im Dschungel? Bruder: "Das hat Gründe"
Köln - Dass Gil Ofarim (43) ins Dschungelcamp einzieht, hat die allermeisten Zuschauer kopfschüttelnd zurückgelassen. Nicht nur sie, auch RTL wird sich aufgrund einer stattlichen Gage erhoffen, dass der Sänger zu seinem erfundenen Davidstern-Skandal auspackt. Doch der Bruder bremst alle.
"Ich würde die Erwartungen nicht allzu hoch stecken", kündigte Tal Ofarim (41) in der "Warm-up-Show" von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) am Sonntagabend an.
Und weiter: "Es gab ja schon mehrere Möglichkeiten dazu, sich zu äußern, hat er auch schon getan. Wenn er noch mehr dazu sagen würde, würde es mich wundern, weil er schon Möglichkeiten hatte. Dann hätte er es längst getan. Und das hat Gründe, warum er es nicht macht oder nicht kann."
Kryptische Aussagen des jüngeren Bruders, der mahnt, dass man "nur das mitbekommen" habe, "was in den Medien steht. Mein Bruder ist auch ein Mensch und den kennen halt alle nicht."
Grund genug, in Deutschlands größter Realityshow auszupacken, oder? Immerhin soll sich RTL das Ofarim-Engagement schätzungsweise eine sechsstellige Summe kosten lassen. Micaela Schäfer (42) spricht von 250.000 Euro.
Lucy Diakovska: Gil Ofarim möchte im Dschungelcamp 2026 "keiner haben"
Lilly Becker (49) kann die Aussagen nicht fassen. Für die amtierende Dschungelkönigin ist es "ganz wichtig, dass er die Plattform benutzt und uns erklärt, warum er das gepostet hat mit so viel Überzeugung, dass das echt passiert ist. Hatte er Probleme, war er psychisch nicht da, was ist es?"
Rückblick: Ofarim hatte im Herbst 2021 vorm Leipziger Westin-Hotel sitzend erklärt, dass ihm aufgrund seiner sichtbar getragenen Davidstern-Kette der Check-in verwehrt wurde. Eine Lüge, wie er später im Prozess zugab.
Vor allem für viele Juden sei die erfundene Geschichte ein Hohn gewesen, weiß Lucy Diakovska (49). Die IBES-Siegerin von 2024 sei "sehr close" mit dem Leipziger Westin-Hotelmanager: "Ich habe alle Entwicklungen aus der Nähe beobachtet."
Die No-Angels-Sängerin: "Er hat - und ich weiß nicht, warum - eine wunderbare Karriere mit einem Fingerschnipp kaputtgemacht und sich und ganz vielen anderen Menschen extremst geschadet. Den möchte keiner haben."
Ab Freitag (23. Januar) zeigt RTL das Dschungelcamp täglich in insgesamt 17 Liveshows ab 20.15 Uhr. Mit Gil Ofarim. Und einem Statement zum Skandal?
