Gil Ofarim kassiert wieder verbale Schläge: "Du bist ein kranker Lügner"

Gold Coast (Australien) - Auch an Tag 10 im Dschungelcamp setzt Ariel (22) ihren scharfzüngigen Konfrontationskurs mit Salven frecher Sprüche und Verbalinjurien fort. Sie überzieht ihre Mitcamper mit einem Hagel aus Giftpfeilen. Mirja du Mont (50) muss als Drittes ausziehen.

Ariels (22) Konfro-Show kennt keine Pausen. © RTL

Der Stunk um die Bettsituation vom Vortag ist noch nicht ausgestanden. Ariel holt daraufhin zum Rundumschlag gegen Hardy Krüger Jr. (57), Patrick Römer (30) und Gil Ofarim (43) aus.

"Ihr flirtet den ganzen Tag miteinander! Du bist vergeben, schämst du dich nicht? Deine arme Freundin im Hotel. An ihrer Stelle wäre ich schon längst abgefahren. Du bist ein ekelhafter Mann", herrscht sie Patrick an, da sich Eva Benetatou (33) an den zuvorkommenden Bauern heranschmeißt. Dessen besonnen Worte stoßen bei der Konfrontationsexpertin auf taube Ohren.

Die Mitcamper haben die Faxen voll von ihrer Nummer. Im Dschungeltelefon ordnet Hardy die Masche der 22-Jährigen ein: "Das Problem mit Ariel? Sie teilt aus. Sie sucht nur einen Moment, wo sie wieder austeilen kann." Kurz darauf wäscht der Sohn des Weltstars Hardy Krüger (†93) ihr den Kopf: "Du greifst alle an! Ich habe keinen Bock auf diese dämliche Diskussion."

Gil versucht die Wogen zu glätten, bietet ihr einen Bettentausch für den nächsten Tag an, damit Ruhe einkehrt - vergeblich. "Du schweigst tot, was du gemacht hast. Du bist ein Lügner!", spielt die Schweizerin ihr Band in Endlosschleife ab und legt nach: "Du bist ein kranker Lügner! Was du einem Menschen angetan hast, ist Schmutz."