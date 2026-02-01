Gil Ofarim kassiert wieder verbale Schläge: "Du bist ein kranker Lügner"
Gold Coast (Australien) - Auch an Tag 10 im Dschungelcamp setzt Ariel (22) ihren scharfzüngigen Konfrontationskurs mit Salven frecher Sprüche und Verbalinjurien fort. Sie überzieht ihre Mitcamper mit einem Hagel aus Giftpfeilen. Mirja du Mont (50) muss als Drittes ausziehen.
Der Stunk um die Bettsituation vom Vortag ist noch nicht ausgestanden. Ariel holt daraufhin zum Rundumschlag gegen Hardy Krüger Jr. (57), Patrick Römer (30) und Gil Ofarim (43) aus.
"Ihr flirtet den ganzen Tag miteinander! Du bist vergeben, schämst du dich nicht? Deine arme Freundin im Hotel. An ihrer Stelle wäre ich schon längst abgefahren. Du bist ein ekelhafter Mann", herrscht sie Patrick an, da sich Eva Benetatou (33) an den zuvorkommenden Bauern heranschmeißt. Dessen besonnen Worte stoßen bei der Konfrontationsexpertin auf taube Ohren.
Die Mitcamper haben die Faxen voll von ihrer Nummer. Im Dschungeltelefon ordnet Hardy die Masche der 22-Jährigen ein: "Das Problem mit Ariel? Sie teilt aus. Sie sucht nur einen Moment, wo sie wieder austeilen kann." Kurz darauf wäscht der Sohn des Weltstars Hardy Krüger (†93) ihr den Kopf: "Du greifst alle an! Ich habe keinen Bock auf diese dämliche Diskussion."
Gil versucht die Wogen zu glätten, bietet ihr einen Bettentausch für den nächsten Tag an, damit Ruhe einkehrt - vergeblich. "Du schweigst tot, was du gemacht hast. Du bist ein Lügner!", spielt die Schweizerin ihr Band in Endlosschleife ab und legt nach: "Du bist ein kranker Lügner! Was du einem Menschen angetan hast, ist Schmutz."
Dschungelcamp 2026: Ariel geht Gil Ofarim an die Gurgel
Der Skandalmusiker wendet ein: "Du hast keine Ahnung, du warst nicht dabei. Es gibt eine Grenze." Aber die "Are You The One?"-Bekanntheit ist nicht zu stoppen, langt wieder hin: "Du redest von Grenzen? Du stehst vor Gericht und lügst." Weiter schmeißt sie ihm um die Ohren: "Du bist gestört, du hast nicht alle Latten am Zaun."
Auf seine Frage, was er tun könne, damit sie endlich mal Ruhe gibt, schleudert die 22-Jährige ihm entgegen: "Ich werde niemals ausblenden, dass du hier sitzt mit deinen Taten." Der versucht zu beschwichtigen und erklärt, jeder habe es verstanden, doch Ariel glaubt ihm kein Wort.
Gil muss auch zur Dschungelprüfung antreten "Dschungel-Argh!Quarium". Im großen Aquarium warten zehn verschlossene Schatztruhen auf ihn. Für jede muss er den passenden Schlüssel mit dem Symbol an der Decke lösen, abtauchen und die Kiste öffnen. Schlangen, Warane und Krokodile erschweren das Gelingen.
Trotz der wachsenden Herausforderung bleibt Gil fokussiert und entschuldigt sich sogar einmal bei den Tieren: "Tut mir leid, ich bin gleich raus." Am Ende holt er entspannt acht von zehn Sternen. Sein Fazit: "Ich bin trotzdem so dankbar, dass ich das machen durfte!"
Mit Mirja du Mont muss der dritte Busch-Promi seine Sachen packen und das RTL-Pritschenlager verlassen.
Sendehinweis: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft bis 9. Februar täglich ab 20.15 Uhr bei RTL. Alle Folgen sind danach auch bei RTL+ abrufbar.
