Ariel wettert gegen Gil: "Wie müde war wohl der Typ, den du beschuldigt hast?"
Australien - Auch an Tag 9 ist die Stimmung im australischen Dschungel mal wieder explosiv: Eine Diskussion über die Bettensituation zwischen Ariel (22) und Gil Ofarim (43) bringt das halbe Camp gegeneinander auf.
Auslöser für den ohrenbetäubenden Schlagabtausch: Gil hat sich seine Schlafkoje für die Nacht ausgerechnet dort eingerichtet, wo eigentlich Ariel ihre Zelte aufschlagen wollte - in der Nähe ihrer beiden Busenfreundinnen Samira Yavuz (32) und Mirja du Mont (50).
Dass die Schweizerin sich nun eine andere Pritsche für die Nacht aussuchen soll, passt ihr gar nicht in den Kram, weshalb sie ihrem Ärger in gewohnt lautstarker Manier Luft macht.
"Du kannst es dir hier nicht einfach gemütlich machen", wettert Ariel gegen ihren Mitcamper, der von den Provokationen der 22-Jährigen langsam genug zu haben scheint.
"Mach deine Sendezeit woanders. Lass mich einfach in Frieden. Ich bin müde von dir", entgegnet der Sänger genervt.
Müde? Das lässt sich Ariel nicht zweimal sagen.
"Wie müde war wohl der Typ, den du monatelang beschuldigt hast? Wollen wir wieder damit anfangen?", kontert die Influencerin, aber da hat sie längst losgepoltert - mit der gleichen alten "Kamelle", wie Ofarim die erneute Anspielung auf seine viel diskutierte Vorgeschichte abtut.
Ariel wettert gegen Patrick und Eva: "Ohne Kameras hätte er sie längst gebumst"
"Bin ich der Einzige, dem es auffällt, dass hier die ganze Zeit von ihr gegen mich geschossen wird?", will der 43-Jährige schließlich von seinen Mitcampern wissen und erntet prompt Zustimmung von Bauer Patrick (30) und Schauspieler Hardy Krüger junior (57).
"Du bist ein erwachsener Mann, der keine Meinung hat", schnauzt Ariel Letzteren an, bevor sie auf Patrick losgeht: "Ein vergebener Mann, der mehr mit Eva chillt als mit seiner Freundin. Wenn hier keine Kameras wären, hätte er sie schon längst gebumst."
Nun gibt es kein Halten mehr. Die Camper fallen lautstark übereinander her. Während Eva Benetatou (33) beteuert, einfach nur "nett" zu sein, findet Hardy das Ganze nur noch "kindisch".
Dass auf dieses Theater bestimmt schon bald eine "Fortsetzung folgt", wie RTL titelt, kann man wohl erwarten. Die nächste Folge "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, um 20.15 Uhr, bei RTL.
Titelfoto: Montage: RTL