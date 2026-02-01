Ariel wettert gegen Gil: "Wie müde war wohl der Typ, den du beschuldigt hast?"

Australien - Auch an Tag 9 ist die Stimmung im australischen Dschungel mal wieder explosiv: Eine Diskussion über die Bettensituation zwischen Ariel (22) und Gil Ofarim (43) bringt das halbe Camp gegeneinander auf.

Ariel (22) und Gil (43) geraten im Dschungelcamp immer wieder aneinander. © Montage: RTL

Auslöser für den ohrenbetäubenden Schlagabtausch: Gil hat sich seine Schlafkoje für die Nacht ausgerechnet dort eingerichtet, wo eigentlich Ariel ihre Zelte aufschlagen wollte - in der Nähe ihrer beiden Busenfreundinnen Samira Yavuz (32) und Mirja du Mont (50).

Dass die Schweizerin sich nun eine andere Pritsche für die Nacht aussuchen soll, passt ihr gar nicht in den Kram, weshalb sie ihrem Ärger in gewohnt lautstarker Manier Luft macht.

"Du kannst es dir hier nicht einfach gemütlich machen", wettert Ariel gegen ihren Mitcamper, der von den Provokationen der 22-Jährigen langsam genug zu haben scheint.

"Mach deine Sendezeit woanders. Lass mich einfach in Frieden. Ich bin müde von dir", entgegnet der Sänger genervt.

Müde? Das lässt sich Ariel nicht zweimal sagen.

"Wie müde war wohl der Typ, den du monatelang beschuldigt hast? Wollen wir wieder damit anfangen?", kontert die Influencerin, aber da hat sie längst losgepoltert - mit der gleichen alten "Kamelle", wie Ofarim die erneute Anspielung auf seine viel diskutierte Vorgeschichte abtut.