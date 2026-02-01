Ex-Dschungelcamperin Giulia Siegel ätzt gegen Ariel: "Geht nur noch auf die Nerven"

München - 2009 holte Giulia Siegel (51) im Dschungelcamp den fünften Platz. In der aktuellen Staffel nervt sie vor allem eine Teilnehmerin: Ariel Hedinger (22).

Giulia Siegel (51) war 2024 auch Teil der Dschungelcamp-All-Star-Staffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". © RTL+/dpa

Am ersten Tag sei die Schweizerin noch "überraschend sympathisch" gewesen, sagt Siegel zu "Bild". "Seitdem mausert sie sich aber zur anstrengendsten Camperin aller Zeiten. Sie ist respektlos, teils bösartig, billig, provozierend, und ihr gespieltes Schreien geht nur noch auf die Nerven."

Die Dschungelkrone habe nur jemand verdient, "der sich in Prüfungen einsetzt, fürs Team spielt, und emotional für andere da ist."

An Tag 4 war es zum Eklat gekommen: Ariel weigerte sich zur Prüfung anzutreten, weil sie mit Eva und Gil zusammenarbeiten hätte müssen. Die Folge: Kein Essen für das gesamte Team.

Am Donnerstag holte Ariel zwar neun von zwölf Sternen, aber das ändere laut Giulia Siegel "nichts an den Charakterzügen, die sie anderen Menschen tagtäglich entgegenbringt. An der Art wie sie spricht, wie sie angreift, wie schnell sie verurteilt."