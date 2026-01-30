Hardy Krüger spricht über Tod seines Vaters: "Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist"
Berlin - Seelenstriptease im Busch! Vor drei Jahren starb Schauspieler Hardy Krüger senior (†93). Noch heute bewegt sein Tod seinen berühmten Sohn Hardy Krüger junior (57), denn ihn quält vor allem eine Frage: Woran ist er gestorben? Auch drei Jahre nach seinem Tod kennt der ehemalige GZSZ-Star noch immer nicht die Todesursache.
Im Dschungelcamp erklärt Hardy Krüger Patrick Romer (30), dass sein alter Herr eines Nachts in Kalifornien gestorben sei. Erfahren habe er das per E-Mail von dessen Ehefrau mit dem Hinweis, "dass sie sich wünscht, dass man sie erst mal in Frieden lässt".
Sie wollte die Trauer erst einmal verarbeiten. Doch auch drei Jahre danach herrscht weiterhin Funkstille. "Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist. Ich kriege keine Antwort auf diese Frage. Das ist unfassbar."
Kurios: Er weiß bisher nicht einmal, ob sein Vater nun unter der Erde liegt. "Für uns Kinder ist das ganz furchtbar, weil wir nicht wissen, ob er in Frieden gehen konnte oder nicht", so der 57-Jährige. "Ich vermisse ihn."
Eine Möglichkeit, auch ohne Rückmeldung seiner Stiefmutter die genauen Hintergründe zu bekommen, wären Behördengänge in den USA. Bislang aber hat auch nach all der Zeit keine Reise über den großen Teich stattgefunden. Warum? Unklar.
Hardy Krüger will Gewissheit, kein Geld
Das verwundert auch Patrick Romer, der an seiner Stelle sofort in den Flieger gestiegen wäre. Doch Hardy Krüger versichert: "Eigentlich hatten wir ein gutes Verhältnis, aber er hat sich im Alter dann immer mehr zurückgezogen."
Trotzdem hätten sie regelmäßig telefoniert: "Er war immer darüber informiert, was ich mache und welche Theaterstücke ich spiele."
Ein Stück vom Kuchen bzw. vom Erbe will er nicht, wie er versichert: "Wir wollen doch nichts von ihr. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Wir wollen kein Geld."
Bleibt zu hoffen, dass er nach dem Dschungel endlich Gewissheit bekommt.
