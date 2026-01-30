Hardy Krüger spricht über Tod seines Vaters: "Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist"

Berlin - Seelenstriptease im Busch! Vor drei Jahren starb Schauspieler Hardy Krüger senior (†93). Noch heute bewegt sein Tod seinen berühmten Sohn Hardy Krüger junior (57), denn ihn quält vor allem eine Frage: Woran ist er gestorben? Auch drei Jahre nach seinem Tod kennt der ehemalige GZSZ-Star noch immer nicht die Todesursache.

Im Dschungelcamp erklärt Hardy Krüger Patrick Romer (30), dass sein alter Herr eines Nachts in Kalifornien gestorben sei. Erfahren habe er das per E-Mail von dessen Ehefrau mit dem Hinweis, "dass sie sich wünscht, dass man sie erst mal in Frieden lässt".

Sie wollte die Trauer erst einmal verarbeiten. Doch auch drei Jahre danach herrscht weiterhin Funkstille. "Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist. Ich kriege keine Antwort auf diese Frage. Das ist unfassbar."

Kurios: Er weiß bisher nicht einmal, ob sein Vater nun unter der Erde liegt. "Für uns Kinder ist das ganz furchtbar, weil wir nicht wissen, ob er in Frieden gehen konnte oder nicht", so der 57-Jährige. "Ich vermisse ihn."

Eine Möglichkeit, auch ohne Rückmeldung seiner Stiefmutter die genauen Hintergründe zu bekommen, wären Behördengänge in den USA. Bislang aber hat auch nach all der Zeit keine Reise über den großen Teich stattgefunden. Warum? Unklar.