Wer hat Tiere gequält? Dschungelstars bekommen bittere Quittung für 146 Regelverstöße
Gold Coast (Australien) - Eine Woche im Dschungel ist vorbei und einige Camper haben es mit den Regeln anscheinend nicht ganz so genau genommen. Mehr als 146 Regelverstöße gehen auf das Konto der diesjährigen Teilnehmer und einige stechen besonders hervor.
"Unter anderem respektiert ihr die Fauna und Flora des Dschungels nicht", steht auf der Mitteilung des Produktionsteams, die Ariel (22) vorliest.
Außerdem haben die Promis tagsüber geschlafen und das Feuer unbewacht gelassen. Als erste Konsequenz müssen die Raucher, wie in jedem Jahr, ihre Zigaretten abgeben.
Für Nicole Belstler-Boettcher (62) ist der Entzug besonders hart und sie sucht einen Sündenbock. Die Schauspielerin versteht nicht, woher die ganzen Regelverstöße kommen. "Wer hat hier Tiere gequält?", fragt sie in die Runde.
Offen dazu stehen möchte im ersten Moment natürlich keiner. Umut Tekin (28) verrät dann aber, dass Bauer Patrick Romer (30) in einer Nachtwache eine Kakerlake zertreten und ins Feuer geworfen hat.
"Bist du wahnsinnig? Das sind hier die Harmlosesten", stellt Nicole ihn zur Rede. In Deutschland seien Kakerlaken Ungeziefer, antwortet der Bauer, aber er will sich bessern und die Tiere ab jetzt respektieren.
Ariel wächst bei der Dschungelprüfung über sich hinaus
"Schon wieder Ariel", stöhnt Nicole kurz vor der nächsten Dschungelprüfung und spricht damit aus, was sich vermutlich viele vor den Fernsehbildschirmen auch denken.
"Je öfter ich gewählt werde, desto mehr Ehrgeiz bekomme ich", sagt die 22-Jährige sportlich.
In der Prüfung "Das TraumAschiff" wird sie nicht oder nur kaum mit ihren Ängsten (unter anderem Tiere und Wasser) konfrontiert, sondern muss 40 Meter in die Höhe, dort innerhalb von zwölf Minuten einen Parcours absolvieren und dabei Sterne suchen.
Mutig läuft und krabbelt sie über die Hindernisse. Als ihr Kakerlaken und Ameisen begegnen, schreit die Schweizerin zwar, aber sie nimmt ihre Aufgabe ernst. Am Ende dreht sie das Steuerrad und damit steht fest: Ariel hat neun Sterne gesammelt.
Sie ist von ihren Emotionen überwältigt und ihr fließen die Tränen. Auch die anderen Promis im Camp freuen sich - vor allem, weil es dafür ein üppiges Abendessen geben wird.
Am Freitag muss die erste Person das Camp verlassen
Und wer muss in die nächste Prüfung? Gil Ofarim (43) und Ariel bekommen wieder mal die meisten Anrufe und dürfen zusammen Sterne sammeln.
Die Zuschauer haben am heutigen Donnerstag zum letzten Mal einen Kandidaten in die Dschungelprüfung gewählt. Ab Freitag geht es dann darum, wer die wenigstens Anrufe bekommen hat und das Camp verlassen muss.
Die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" seht Ihr aktuell jeden Abend um 20.15 Uhr live bei RTL und jederzeit zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL