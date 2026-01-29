Wer hat Tiere gequält? Dschungelstars bekommen bittere Quittung für 146 Regelverstöße

Tag 7 im Dschungelcamp und der wird für einige Teilnehmer besonders hart. Bisher wurden gegen 146 Regeln verstoßen und unter anderem wurden Tiere gequält.

Von Tamina Porada

Gold Coast (Australien) - Eine Woche im Dschungel ist vorbei und einige Camper haben es mit den Regeln anscheinend nicht ganz so genau genommen. Mehr als 146 Regelverstöße gehen auf das Konto der diesjährigen Teilnehmer und einige stechen besonders hervor.

Nicole Belstler-Boettcher (62) ist sauer, denn sie muss nun unfreiwillig auf Entzug. © RTL "Unter anderem respektiert ihr die Fauna und Flora des Dschungels nicht", steht auf der Mitteilung des Produktionsteams, die Ariel (22) vorliest. Außerdem haben die Promis tagsüber geschlafen und das Feuer unbewacht gelassen. Als erste Konsequenz müssen die Raucher, wie in jedem Jahr, ihre Zigaretten abgeben. Für Nicole Belstler-Boettcher (62) ist der Entzug besonders hart und sie sucht einen Sündenbock. Die Schauspielerin versteht nicht, woher die ganzen Regelverstöße kommen. "Wer hat hier Tiere gequält?", fragt sie in die Runde. Dschungelcamp Simone Ballack am Limit im Dschungelcamp: Freundin macht sich Sorgen "um ihre Psyche" Offen dazu stehen möchte im ersten Moment natürlich keiner. Umut Tekin (28) verrät dann aber, dass Bauer Patrick Romer (30) in einer Nachtwache eine Kakerlake zertreten und ins Feuer geworfen hat. "Bist du wahnsinnig? Das sind hier die Harmlosesten", stellt Nicole ihn zur Rede. In Deutschland seien Kakerlaken Ungeziefer, antwortet der Bauer, aber er will sich bessern und die Tiere ab jetzt respektieren.

Patrick Romer (30, r.) macht kurzen Prozess, wenn ein Insekt ihm zu Nahe kommt. © RTL

Ariel wächst bei der Dschungelprüfung über sich hinaus

Ariel (22) klettert in ihrer Dschungelprüfung über Planken und Hindernisse. © RTL "Schon wieder Ariel", stöhnt Nicole kurz vor der nächsten Dschungelprüfung und spricht damit aus, was sich vermutlich viele vor den Fernsehbildschirmen auch denken. "Je öfter ich gewählt werde, desto mehr Ehrgeiz bekomme ich", sagt die 22-Jährige sportlich. In der Prüfung "Das TraumAschiff" wird sie nicht oder nur kaum mit ihren Ängsten (unter anderem Tiere und Wasser) konfrontiert, sondern muss 40 Meter in die Höhe, dort innerhalb von zwölf Minuten einen Parcours absolvieren und dabei Sterne suchen. Dschungelcamp Hubert Fella wird im Dschungel emotional und schildert krasse Erlebnisse: "Alle tot" Mutig läuft und krabbelt sie über die Hindernisse. Als ihr Kakerlaken und Ameisen begegnen, schreit die Schweizerin zwar, aber sie nimmt ihre Aufgabe ernst. Am Ende dreht sie das Steuerrad und damit steht fest: Ariel hat neun Sterne gesammelt. Sie ist von ihren Emotionen überwältigt und ihr fließen die Tränen. Auch die anderen Promis im Camp freuen sich - vor allem, weil es dafür ein üppiges Abendessen geben wird.

Die 22-Jährige feiert sich für ihre erfolgreiche Prüfung. © RTL

Am Freitag muss die erste Person das Camp verlassen