Hubert Fella wird im Dschungel emotional und schildert krasse Erlebnisse: "Alle tot"
Gold Coast (Australien) - Ein Gespräch, das unter die Haut geht! In der aktuellen Dschungelcamp-Folge öffnet sich Hubert Fella (58) Mirja du Mont (50) und berichtet von schweren Verlusten, die sein Leben geprägt haben.
Mit leiser Stimme erzählt er von seiner Vergangenheit und dem Schmerz, den er bis heute in sich trägt. "Ich bin ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot. Mein bester Freund, meine beste Freundin", sagt er sichtlich bewegt.
Besonders eindrücklich schildert Hubert eine Nacht, in der ihn eine innere Unruhe nicht schlafen ließ. Erst kurz nach dem Morgengrauen fand er zur Ruhe.
"Dann guck' ich auf die Uhr. Es war fünf nach sieben, ich lege mich hin und schlafe noch mal ganz tief wieder ein", erinnert er sich.
Doch das kurze Einschlafen sollte eine tragische Bedeutung bekommen. Wenige Stunden später klingelte sein Telefon.
Die Schwester seiner besten Freundin hatte eine erschütternde Nachricht für ihn: "Hubert, setz' dich, die Lydia ist heute fünf nach sieben gestorben." Mirja reagiert tief betroffen: "Ich bekomme Gänsehaut."
Hubert Fella fand sein privates Glück in der Ehe mit Matthias Mangiapane
Es ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den Hubert verarbeiten musste. Auch an einen Verlust während einer beruflichen Reise denkt er mit Tränen in den Augen zurück.
"Als ich das erste Mal beruflich in Australien war, bekam ich eine SMS mit der Nachricht 'Unser Achim hat sich das Leben genommen'", berichtet er. Dann fügt er an: "War mein bester Freund. Er ist 1999 gestorben, mit 30 damals, aber es hängt mir immer noch nach."
Nach den bedrückenden Erinnerungen versucht Mirja, das Gespräch bewusst wieder ins Positive zu rücken und spricht Hubert auf seine Beziehung mit Realitystar Matthias Mangiapane (42) an. Prompt schaut Hubert wieder etwas freundlicher drein.
"Verheiratet seit 2018, zusammen seit 2006. Wir haben dieses Jahr 20-Jähriges", sagt er stolz. Besonders romantisch: Den Heiratsantrag machte Hubert seinem Matthias im Dschungelcamp in Form eines Briefes.
Mit strahlenden Augen berichtet Hubert anschließend von der Hochzeit und verweist mehrfach darauf, dass Interessierte alles noch einmal sehen können: "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" ist auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL