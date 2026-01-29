Hubert Fella wird im Dschungel emotional und schildert krasse Erlebnisse: "Alle tot"

Gold Coast (Australien) - Ein Gespräch, das unter die Haut geht! In der aktuellen Dschungelcamp-Folge öffnet sich Hubert Fella (58) Mirja du Mont (50) und berichtet von schweren Verlusten, die sein Leben geprägt haben.

Zwischen Hubert Fella (58, r.) und Mirja du Mont (50) entwickelte sich im Dschungelcamp ein äußerst emotionales Gespräch. © RTL

Mit leiser Stimme erzählt er von seiner Vergangenheit und dem Schmerz, den er bis heute in sich trägt. "Ich bin ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot. Mein bester Freund, meine beste Freundin", sagt er sichtlich bewegt.

Besonders eindrücklich schildert Hubert eine Nacht, in der ihn eine innere Unruhe nicht schlafen ließ. Erst kurz nach dem Morgengrauen fand er zur Ruhe.

"Dann guck' ich auf die Uhr. Es war fünf nach sieben, ich lege mich hin und schlafe noch mal ganz tief wieder ein", erinnert er sich.

Doch das kurze Einschlafen sollte eine tragische Bedeutung bekommen. Wenige Stunden später klingelte sein Telefon.

Die Schwester seiner besten Freundin hatte eine erschütternde Nachricht für ihn: "Hubert, setz' dich, die Lydia ist heute fünf nach sieben gestorben." Mirja reagiert tief betroffen: "Ich bekomme Gänsehaut."