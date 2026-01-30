Obert-Partner Max Suhr nach Party-Nacht: "Ich bin nicht der Leibeigene von Claudia"

Hamburg/ Gold Coast (Australien) - Nach ihrem kurzen Ausflug nach Sydney am Mittwoch sind Claudia Obert (64) und ihr Partner Max Suhr (27) wieder zurück an der Gold Coast - bereit für weitere Einschätzungen rund um das Dschungelcamp .

Max Suhr (27) und Claudia Obert (64) sind als Begleitpersonen für das Dschungelcamp in Australien dabei. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Ob geplant ist, noch ein weiteres Mal aus dem Dschungel-Hotel auszubüxen? "Ich habe gerade nochmal herumgeguckt und habe gesehen, dass Neuseeland gar nicht so weit entfernt ist", gesteht Suhr im Gespräch mit BILD.

"Und von da aus ist auch das Set von 'The Lord of the Rings' nicht so weit entfernt. Das ist noch die große Frage, ob ich da nicht auch nochmal schnell abhaue." Und Obert? Die scheint ihrem Partner den gewünschten Freiraum zu geben.

Schließlich ist bekannt, dass die beiden eine offene Partnerschaft führen. "Nur weil man in einer Beziehung ist, muss man nicht 24/7 aufeinander rumhängen. Jeder darf das tun, was er möchte. Ich bin nicht der Leibeigene von Claudia und andersherum genau so", stellt der 27-Jährige weiter klar.

"Wenn man da andere Aktivitäten vorhat, muss man die auch auf eigene Faust bestreiten können." So auch eine wilde Party-Nacht ganz zu Beginn ihres Australien-Aufenthalts. Kurz nach dem Einzug ins Luxus-Hotel machte Suhr nämlich direkt einmal die Bar-Szene unsicher.