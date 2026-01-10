Heikle Entscheidung: Zieht Simone Ballack mit der Asche ihres Sohnes ins Dschungelcamp?

Starnberg - Am 5. August 2021 starb der gemeinsame Sohn von Simone (49) und Michael Ballack (49) . Seitdem trägt seine Mutter die Asche ihres Kindes Emilio immer bei sich – in einem Anhänger.

Simone Ballack (49) zieht ins Dschungelcamp ein. © RTL

Kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2026 muss sich Kandidatin Simone Ballack entscheiden, ob sie das kostbare Erinnerungsstück an ihren verunglückten Sohn als Luxusgegenstand mit ins Camp nehmen wird.

Schließlich handelt es sich dabei um ein Unikat und ist unbezahlbar. "Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben", so Simone gegenüber der "AZ".



Doch die 49-Jährige hat Angst, dass ihr der Anhänger im Dschungel abgenommen werden könnte. Aus diesem Grund verzichte sie möglicherweise doch auf eine Mitnahme, wie sie verrät.

Ob Simone Ballack bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" über ihren verstorbenen Sohn sprechen wird, steht noch nicht fest. Für sie hat dieses Thema aktuell keine Priorität, und sie macht sich keine festen Vorgaben. "Aber wenn es dazu kommen sollte, dann ist es eben so. Dieses Thema gehört nun mal zu mir."