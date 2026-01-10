Heikle Entscheidung: Zieht Simone Ballack mit der Asche ihres Sohnes ins Dschungelcamp?
Starnberg - Am 5. August 2021 starb der gemeinsame Sohn von Simone (49) und Michael Ballack (49). Seitdem trägt seine Mutter die Asche ihres Kindes Emilio immer bei sich – in einem Anhänger.
Kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2026 muss sich Kandidatin Simone Ballack entscheiden, ob sie das kostbare Erinnerungsstück an ihren verunglückten Sohn als Luxusgegenstand mit ins Camp nehmen wird.
Schließlich handelt es sich dabei um ein Unikat und ist unbezahlbar. "Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben", so Simone gegenüber der "AZ".
Doch die 49-Jährige hat Angst, dass ihr der Anhänger im Dschungel abgenommen werden könnte. Aus diesem Grund verzichte sie möglicherweise doch auf eine Mitnahme, wie sie verrät.
Ob Simone Ballack bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" über ihren verstorbenen Sohn sprechen wird, steht noch nicht fest. Für sie hat dieses Thema aktuell keine Priorität, und sie macht sich keine festen Vorgaben. "Aber wenn es dazu kommen sollte, dann ist es eben so. Dieses Thema gehört nun mal zu mir."
Emilio Ballack starb bei einem Quad-Unfall
Der Sohn des deutschen Fußball-Stars Michael Ballack kam 2021 bei einem tragischen Unfall am Anwesen der Familie auf der Halbinsel Troia südlich von Lissabon ums Leben.
Der damals 18-Jährige wollte am 5. August gegen 2 Uhr morgens eine Freundin nach Hause bringen und holte dafür das Quad aus der Garage. Kurz nach dem Start soll das Fahrzeug nach hinten gekippt und in eine Art Graben gefallen sein. Emilio Ballack soll dabei von dem 200-Kilogramm-Quad erschlagen worden sein, wie die Polizei berichtete.
Für Emilio kam jede Hilfe zu spät, die Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen. Laut Medienberichten wurde die Leiche des 18-Jährigen zur Obduktion nach Santiago de Cacem überführt.
Titelfoto: RTL