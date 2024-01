"Ich wollte, dass ... geht": Hartes Dschungelurteil von Micaela Schäfer

Micaela (40) war 2012 selbst als Teilnehmerin im Dschungelcamp. © dpa/Henning Kaiser

Im Anschluss an das Dschungelcamp diskutierten Verena Kerth (42), Julian F.M. Stöckel (36) und Micaela Schäfer die Geschehnisse aus dem Busch.

Gleich zu Beginn fragte Moderatorin Angela Finger-Erben (43) Schäfer: "Wie schade finden wir es, auf einer Skala von 1 bis 10, dass Sarah (Kern) jetzt raus ist?

"Ich find’ es sehr schade, weil ich wollte eigentlich, dass Anya geht", antwortete Schäfer prompt und machte auch im weiteren Verlauf keinen Hehl aus ihrer Abneigung.

Das Nacktmodel fände Elsner "so berechnend" und "so farblos", woraufhin Moderatorin Olivia Jones (54) sie leicht überrascht unterbrach: "Warum berechnend?"

"Ich glaube, die liegt wirklich im Bett abends und überlegt: 'Ok, mit was kannst du punkten am nächsten Tag. Was muss ich machen? Liebesgeschichten. Ok ich nehm Odonkor. Versuch ich es mal'. Die fand den doch niemals gut", schoss Schäfer erneut scharf gegen Elsner.