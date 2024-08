Kader Loth packt im Dschungel über schlimmste OP aus: "Bin als Mensch rein und als Zombie raus"

Südafrika - Tag 6 von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" und der Hunger nagt den Kandidaten so langsam an der Substanz. Für viele genau der Moment, um an die schlimmsten Zeiten ihres Lebens zu denken - bei "Big Brother"-Ikone Kader Loth (51) ist das die Erinnerung an ihre Endometriose-Erkrankung.