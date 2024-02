Dschungel-Krone ergaunert? Lucy Diakovska hat RTL-Produktion bewusst gelinkt!

Australien - Lucy Diakovska (47) ist die neue RTL-Dschungelkönigin ! Bei ihrer Krönung am Sonntag verdrückte die 47-Jährige etliche Tränen. Ihr Sieg ist zweifelsfrei verdient - oder vielleicht doch nicht? Die Sängerin hat nämlich getrickst!

Mit starken 64,49 Prozent aller Anrufer-Stimmen sicherte sich Lucy Diakovska (47) im finalen Voting die Dschungelkrone. © RTL / Stefan Thoyah

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war die "No Angels"-Sängerin die unangefochtene Nummer eins. Satte 64,49 Prozent aller Anrufe vereinte Lucy im finalen Voting gegen Leyla Lahouar (27) auf sich.

Ein echter Erdrutsch-Sieg, den die gebürtige Bulgarin nicht zuletzt durch ihre knallhart durchgezogene Essensprüfung zum Abschluss des Busch-Abenteuers in Down Under manifestiert hat.

Nacheinander verdrückte sie Tarantel, Skorpion, Schweine-Gebärmutter und Bullenpenis. Zur räudigen Krönung trank sie auch noch einen "Saft" aus gepressten Augen von Fisch, Kamel, Rind und Schwein bis auf den letzten Tropfen aus.

Lediglich vor dem aufgespießten Krokodilherzen musste die Hotel-Betreiberin kapitulieren, aber auch nur, weil die Zeit für die zähe Konsistenz viel zu kurz bemessen war. Gegenüber der "Bild"-Zeitung hat Lucy jetzt allerdings ein pikantes Geheimnis ausgeplaudert!

"Vor dem Camp war die Essensprüfung das Einzige, bei dem ich sicher war, dass ich scheitern würde", erklärt sie. Und genau aus diesem Grund griff der Rotschopf schon im Vorfeld auf einen Trick zurück.