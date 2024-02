Leyla erlebt blanken Hass nach Dschungelcamp-Finale: "Wirst es bereuen, Nu**e!"

Frankfurt am Main/Australien - Mit dem zweiten Platz bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" hätte wohl auch Leyla Lahouar (27) wohl kaum gerechnet. Nachdem sie am heutigen Dienstag die Heimreise antrat, nahm sie sich auf Instagram auch etwas Zeit für die Fragen und Nachrichten ihrer Fans - beziehungsweise derjenigen, die heftige Hasstiraden gegen sie abließen.

Leyla Lahouar (27) wurde bei der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel Zweite. So wirklich gönnen wollten ihr das aber wohl nur die wenigsten. © RTL

Dabei war Leylas Stimmung im Flieger noch die allerbeste. Das für sie eigener Aussage nach wohl einmalige Erlebnis, in der Business-Class gen ihrer Frankfurter Heimat zu fliegen sowie das Gläschen Champagner, machten sie zunächst noch super happy.

Als dann aber die Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil begann, scheute sie nicht davor, auch negative Stimmen vorzustellen. So widmete ihr gleich der erste Beitragsschreiber eine überaus böse Nachricht, attestierte der 27-Jährigen vor allem, dass sie Rang zwei im Dschungelcamp keinesfalls verdient habe.

Das sah Leyla ganz anders. So habe sie den "zweiten Platz definitiv verdient." Vor allem auch weil sie "krass" über sich hinausgewachsen sei. Zwar brach die Döner-Connaisseur sämtliche Prüfungen inklusive der Finalaufgabe ab, ihrer Ansicht nach habe sie sich aber tapfer gegen ihre vorliegenden Phobien gestemmt.

Ein weiterer Zeitgenosse wurde in seiner Wortwahl sogar noch deutlicher: "Du bist so ein Angsthase, du wirst es bereuen, du Nu**e", lautete die nächste Schimpftirade in Richtung Leyla.