Lilly-Becker-Beichte im Dschungel: "Konnte alles erzählen - auch wie mein Mann im Bett war"

Gold Coast (Australien) - Dass es die Kindheit von Lilly Becker (48) in sich hat, muss Alessia Herren (23) im Dschungelcamp mit Entsetzen feststellen, als die Ex von Boris Becker (57) vor ihr nicht nur über das (nie vorhandene) Verhältnis zu ihrem Vater auspackt.

Und vor allem die Bindung zu ihrer Oma war wohl um einiges stärker, als so manches Mutter-Kind-Verhältnis. "Ich konnte ihr alles erzählen – auch wie mein Mann im Bett war", beendet Lilly das Thema und lässt Alessia tief betroffen zurück.

"Hä, wie bist du denn groß geworden", will Alessia daraufhin entgeistert wissen. Die Antwort: Bei ihren Großeltern mütterlicherseits. "Das sind die Allerallerwichtigsten in meinem Leben."

Da hilft auch kein Trösten mehr: Anna-Carina Woitschack (32) hat in dieser Dschungelprüfung ihren Endgegner gefunden. © RTL

Noch bevor die Dschungelprüfung überhaupt starten kann, fällt Pierre Sanoussi-Bliss (62) bei seiner Teamkollegin Anna-Carina Woitschack (32) das erste Mal in Ungnade.

Als er erklärt, dass ja alle Damen dämlich und alle Herren herrlich seien (Beine hoch, der Witz kommt flach), kann diese so überhaupt nicht lachen.

"Wenn man Toleranz erwartet, ist es aber auch wichtig, dass man selbst tolerant ist", stellt sie trocken fest und will auf seinen Streit mit Edith hinaus.

Ganz schnell vergeben und vergessen ist die Diskussion allerdings, als Pierre für die Schlagersängerin wenig später den Retter spielt. Diese steht nämlich kurz vor einer Panikattacke, als sie erfährt, dass sie in ein unterirdisches, mit Wasser gefülltes Tunnelsystem steigen soll.

Ein Wechsel muss her und Pierre übernimmt die Aufgabe, während seine Teamkollegin den Parcours an Land bestreitet. Trotzdem kehren sie am Ende lediglich mit zwei Sternen ins Camp zurück.